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Дело инстаблогеров ,  
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На 136 счетах Блиновской и ее мужа арестовали сотни миллионов рублей

ТАСС: следствие арестовало средства на 136 счетах блогера Блиновской и ее мужа
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Следователи наложили обеспечительные меры на 136 банковских счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа, которых обвиняют в неуплате налогов и отмывании средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн руб. в различной валюте», — рассказал собеседник агентства.

В Пресненском суде Москвы заявили агентству о законности принятия обеспечительных мер, но не уточнили, о каком размере денежных средств идет речь.

«Действительно наложили арест на 136 счетов. Они не все принадлежат Блиновской и ее мужу. Также есть счета, принадлежащие иным лицам. Все счета арестованы в рамках настоящего уголовного дела», — заявили РБК в пресс-службе суда.

По словам источника ТАСС, арест был наложен в Тинькофф Банке, Сбербанке России, банке ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Ситибанке, МКБ и других кредитных организациях.

РБК обратился в ГСУ СК России по Москве.

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В начале мая ТАСС сообщал, что следствие в рамках дела против Блиновской арестовало шесть банковских счетов блогера и ее мужа на сотни миллионов рублей в разной валюте. Тогда речь шла о Россельхозбанке, Альфа-банке, МТС-банке, Севергазбанке и Фора-банке.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области на подъезде к российско-белорусской границе. По версии следствия, она не уплатила 918 млн руб. налогов в период с 2019 по 2021 год. Часть из этой суммы обвиняемая отмыла, потратив на автомобиль для мужа, товары для фирмы его сестры и другие нужды, считает следствие.

Дома у Блиновской прошли обыски, ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Ее поместили под домашний арест и запретили пользоваться интернетом. Муж Блиновской проходит по делу в качестве свидетеля.

В конце апреля адвокат Блиновской заявила, что ее подзащитная внесла в бюджет «значительную сумму», судья подтвердила, что был совершен налоговый платеж.

Теги
Елена Блиновская арест счетов блогеры

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