По делу Блиновской о неуплате налогов СК арестовал 35 зарубежных счетов

Следствие собирается арестовать имущество блогера и ее мужа по делу о неуплате налогов на 918 млн руб. и отмывании денег. Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Блиновской до 26 июля

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Следствие арестовало 35 зарубежных счетов по делу блогера Елены Блиновской о неуплате налогов и отмывании денег, заявила следователь СК в Пресненском районном суде Москвы, сообщает ТАСС. Суд продлил домашний арест Блиновской до 26 июля 2023 года.

«Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского», — сообщило следствие.

Один из адвокатов блогера сообщил, что она выплатила 30 млн руб. неуплаченных налогов.

Блиновская известна как автор «Марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Также она ведет тренинги по финансовому благополучию. В ее блоге 5,3 млн подписчиков.

Блиновскую задержали в апреле, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. По версии СК, блогер с 2019 по 2021 год не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб. Она разделила свой бизнес на много частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, считает следствие, но все равно превысила лимиты, при которых такая схема законна. Также ее обвиняют в отмывании 43 млн руб. Ее мужа Алексея позднее обвинили по тем же статьям. В мае ТАСС сообщил, что следствие арестовало средства на 136 счетах Блиновских.

По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, автор «Марафонов желаний» погасила лишь 10 млн руб. задолженности из 918,9 млн. В СК заявили, что подозреваемая раскаялась и полностью признала вину.