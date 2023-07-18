Суд арестовал 50 счетов, ₽100 млн и коллекционные монеты Блиновской

Суд арестовал 50 счетов, ₽100 млн в валюте и монеты Блиновской по делу о неуплате налогов

Елена Блиновская (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Московский суд арестовал 50 счетов, а также 100 млн руб. в различной валюте блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов почти на 1 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

«Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 руб., 292 650 долларов США, 123 юаня», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, арест наложили на коллекционные монеты, которыми владеет блогер. Суд арестовал:

семь монет номиналом 10 руб.;

80 монет «Георгий Победоносец»;

12 монет в индивидуальных футлярах;

монеты номиналом 2 руб.;

монеты номиналом 1 руб.

Количество двух последних типов монет собеседник агентства не уточнил.

Блиновскую задержали в апреле, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. По версии СК, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб. Следствие считает, что она разделила свой бизнес на множество частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Блогера также обвиняют в отмывании 43 млн руб. Ее мужа Алексея обвинили по тем же статьям.

В мае ТАСС сообщил, что следствие арестовало средства на 136 счетах Блиновских. 21 июня в СК сообщили, что следствие арестовало 35 зарубежных счетов по делу Блиновской. Она находится под домашним арестом — суд продлил меру пресечения до 26 июля 2023 года. Ее мужу назначили запрет определенных действий, в частности выход в интернет.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что ее подзащитная возместила 30 млн руб. от общей суммы неуплаченных налогов. Тем не менее, по словам главы СК Александра Бастрыкина, автор «Марафонов желаний» погасила лишь 10 млн руб. задолженности из 918,9 млн. В СК заявили, что подозреваемая раскаялась и полностью признала вину.