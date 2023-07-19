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Теракт на Крымском мосту ,  
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Пушилин сообщил об усилении мер безопасности вдоль дороги из Крыма

Врио главы ДНР Пушилин: профильные службы усилили меры безопасности вдоль дороги из Крыма

Профильные службы предприняли меры, чтобы обеспечить безопасность дороги из Крыма, которая идет вдоль Азовского моря. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас соответствующие профильные службы предприняли дополнительные меры, чтобы обеспечить и регулировку, и безопасность прохождения по данному маршруту как раз вдоль Азовского моря», — сказал врио главы ДНР. По его словам, военные также предпринимают «дополнительные меры», чтобы «комфорт и безопасность» россиян, возвращающихся из Крыма этим путем, «были на высоком уровне».

Сухопутный коридор из Крыма открыли для круглосуточного проезда после теракта на Крымском мосту, в результате которого два человека погибли и один пролет автомобильной ветки моста получил повреждения. Во время теракта также пострадала несовершеннолетняя девочка — дочь погибшей во время взрыва пары. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, в атаке на мост ведомство обвинило спецслужбы Украины.

Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь ДНР, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области.

Движение автомобилей по мосту позднее восстановили по неповрежденной ветке, попасть на полуостров также можно на машине через новые регионы, по паромной переправе либо на поезде через Крымский мост.

Президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту бессмысленным с военной точки зрения и «не имеющим никакого значения» шагом со стороны Киева. По его словам, мост «уже давно» не используется для военных перевозок.

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Служба безопасности Украины сообщила, что раскроет все детали атаки на Крымский мост после окончания боевых действий. Комментировал теракт и представитель военной разведки Украины Андрей Юсов. «Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост — конструкция там лишняя», — сказал он.

Пушилин сообщил об усилении мер безопасности вдоль дороги из Крыма
Пушилин сообщил об усилении мер безопасности вдоль дороги из Крыма

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