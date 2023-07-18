По одной полосе Крымского моста запустили движение автомобилей

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля — взрывом повредило автомобильную часть моста, двое человек погибли. Хуснуллин сообщил о восстановлении движения автомобилей по одной полосе в реверсивном режиме

Фото: Стрингер / ТАСС

По неповрежденной полосе Крымского моста открыли движение автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь», — написал он.

По его словам, перед запуском движения специалисты провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение. «Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали. Также организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено», — отметил вице-премьер.

Взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете произошедшее назвали террористической атакой. По его информации, около трех ночи ее совершили два украинских надводных беспилотника. Взрывом была повреждена автомобильная часть моста. Железнодорожная не пострадала — поезда по ней запустили в тот же день. Из-за взрыва один легковой автомобиль врезался в пролет моста, который вылетел из креплений. Находившиеся на передних сидениях супруги из Белгородской области, Наталья и Алексей Кулик погибли, их несовершеннолетняя дочь пострадала, ее госпитализировали.

Ранее открыть автомобильное движение на совещании с президентом России Владимиром Путиным обещал Хуснуллин. Он говорил, что до полуночи планировалось «закончить все работы». Далее, «если все нормально», то планировалось запустить в тестовом режиме легковые машины весом до 3 т, потом — весом до 5 т. «Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины», — говорил Хуснуллин.

После осмотра моста он также рассказывал, что во время взрыва были повреждены оба пролета автомобильной части моста — из Крыма на Кубань и из Кубани в Крым. При этом пролет, по котором проходит две полосы из Крыма на Кубань, восстановлению не подлжит. Второй пролет, по которому проходят две полосы из Кубани в Крым, сдвинуло н 70-80 см от оси. Строители и ремонтники планировали укрепить его перед запуском движения легковых автомобилей.

При этом полноценное двусторонее движение автомобилей по мосту удасться восстановить только осенью — по одной, менее поврежденной, стороне 15 сентября, по второй — к 1 ноября, уточнил вице-премьер.