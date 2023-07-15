Маск назвал лицемерным решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы

Илон Маск заявил, что ничего хорошего из поставок кассетных боеприпасов Киеву не выйдет

Илон Маск (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск назвал лицемерным решение США поставить Украине кассетные боеприпасы.

В своем Twitter Маск написал, что «Америка всегда осуждала как зло тех, кто использует кассетные бомбы», но теперь Соединенные Штаты сами решили передать их для последующего использования. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — заключил он.

Соединенные Штаты объявили о поставках Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Президент США Джо Байден объяснил такой шаг истощением запасов снарядов у Киева и невозможностью Вашингтона оперативно восполнить эти запасы. Белый дом получил от Украины письменные гарантии, что эти боеприпасы будут использоваться «с осторожностью» во избежание рисков для гражданского населения, говорил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

О предоставлении таких гарантий заявлял и глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, Киев не будет использовать кассетные боеприпасы «на официально признанной территории России». Украина не относит к ней вошедшие в состав Федерации по итогам референдумов Крым, Запорожскую и Херсонскую области, а также ЛНР и ДНР.

Против использования кассетных боеприпасов на Украине выступила ООН. Их передачу не поддержали Германия, Австрия, Канада, Великобритания и другие страны. Министр обороны Сергей Шойгу допустил использование таких боеприпасов российской армией в случае их появления у Украины.

13 июля командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский сообщил, что Киев уже получил кассетные снаряды от США, но пока не применял их на поле боя. Позднее это подтвердил Пентагон.