Киев назвал пять принципов использования кассетных боеприпасов

Украина не будет применять эти боеприпасы в городских районах, а также «на официально признанных» территориях России, заявили в Минобороны страны. Москва усомнилась, что Киев будет вести обещанный учет использования таких снарядов

Министерство обороны Украины (Фото: РИА Новости)

Украина приветствует решение США передать ей кассетные боеприпасы, имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и обещает соблюдать все международные гуманитарные конвенции, которые подписала и ратифицировала, сообщил на своей странице в Twitter министр обороны страны Алексей Резников.

Он утверждает, кассетные боеприпасы помогут Киеву «деоккупировать» территории, сохранив при этом жизни украинских солдат.

Министр также перечислил пять принципов использования ВСУ кассетных боеприпасов, о которых, по его словам, Украина уведомила своих партнеров, в том числе Вашингтон.

Согласно заявлению Резникова:

Украина будет использовать кассетные боеприпасы только для «деоккупации». «На официально признанной территории России» они применяться не будут. Кассетные боеприпасы не будут использоваться в городских районах. Киев намерен применять их только в местах сосредоточения российской военной техники. Украинские власти будут вести «строгий учет» того, в каких районах используются кассетные боеприпасы. Районы, в которых применялись такие снаряды, станут позднее приоритетными для разминирования. Минобороны Украины обещает подготовить для этого соответствующую правовую базу. Киев будет информировать своих партнеров об использовании кассетных боеприпасов и их эффективности, «чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию Резникова, усомнилась, что Киев будет вести учет использования кассетных боеприпасов. «Кому он это рассказывает? Учет и отчет — это не про Украину при нынешнем киевском режиме», — написала она в своем телеграм-канале.

США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы накануне, 7 июля. Вашингтон признает, что такие снаряды несут риски для мирного населения, поэтому США откладывали соответствующее решение, пояснял советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Поставка кассетных боеприпасов — временная мера, принятая до наращивания производства обычных артиллерийских боеприпасов, добавил он. Вашингтон получил гарантии от Киева, что последний будет использовать кассетные боеприпасы «с осторожностью», сказал Салливан. Раскрыть объем поставок он отказался.

Против использования кассетных боеприпасов на Украине выступила ООН. Их передачу Киеву не поддержали Германия и Австрия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила о прошлогоднем заявлении Белого дома, назвавшего использование кассетных боеприпасов «военным преступлением». Москва ранее неоднократно выступала с критикой военной помощи Украине со стороны Запада.