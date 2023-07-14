Посольство усомнилось в соблюдении Киевом обещаний по кассетным снарядам

Украинская сторона не будет соблюдать обещания, касательно применения полученных от США кассетных боеприпасов. Об этом заявило посольство России в Соединенных Штатах в телеграм-канале.

В дипмиссии обратили внимание на слова представителей американской администрации о том, что Киев взял на себя обязательство использовать кассетные боеприпасы с осторожностью и определенными ограничениями. Об этом, в частности, говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Вашингтон, по его словам, получил от Киева письменные гарантии, что Украины будет использовать кассетные боеприпасы «с осторожностью» во избежание рисков для гражданского населения.

«Такие высказывания американских чиновников — неуклюжая попытка оправдать собственные провокационные действия <...> Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо «ограничения» при выборе целей, — заявили в посольстве. В соблюдении Киевом обещаний ранее усомнилась официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, они открываются в воздухе и разбрасывают множество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не присоединились к Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление.

После того, как Соединенные Штаты объявили о поставках Киеву кассетных боеприпасов 7 июля, украинский министр обороны Алексей Резников заверил, что страна будет соблюдать все гуманитарные конвенции, которые подписала и ратифицировала. Украина, по словам Резникова, уведомила США и других партнеров, что будет использовать боеприпасы, руководствуясь пятью принципами. Среди них он перечислял:

Использование боеприпасов исключительно для «деоккупации». «На официально признанной территории России» они применяться не будут. К ней украинская сторона не относит Крым, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Использование боеприпасов только в местах сосредоточения российской военной техники вне городских районов.

"Строгий учет" того, в каких районах используются боеприпасы.

Районы, в которых применялись такие снаряды, станут позднее приоритетными для разминирования.

Информирование партнеров об использовании кассетных боеприпасов и их эффективности, «чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля».

Против использования кассетных боеприпасов на Украине выступила ООН. Их передачу не поддержали Германия, Австрия Канада и Великобритания. Вашингтон признавал, что использование кассетных боеприпасов несет риски для мирного населения. США по этой причине откладывали соответствующее решение, пояснял Салливан. Как пояснял глава государства Джо Байден, США пошли на такой шаг из-за истощения запасов боеприпасов у Киева и невозможности их оперативно восполнить.

Россия воздерживается от применения в спецоперации на Украине кассетных боеприпасов, однако будет вынуждена пойти на это, если США поставят такое оружие на Украину, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу. 13 июля Пентагон подтвердил, что боеприпасы уже находятся на Украине.