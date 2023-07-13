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В Пентагоне подтвердили, что кассетные снаряды уже на Украине

Пентагон: Украина уже получила кассетные снаряды от США
О доставке кассетных снарядов на Украину заявил генерал-лейтенант Дуглас Симс. Россия в ответ заявляла, что воздерживается от применения кассетных боеприпасов, но допустила, что сделает это в случае поставок Киеву
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Министерство обороны США подтвердило, что Украина уже получила кассетные боеприпасы США. Об этом, как сообщает CNN, заявил на пресс-конференции директор по операциям Объединенного штаба, генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Ранее командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский сообщил, что кассетные боеприпасы уже находятся на Украине.

«Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить [положение на поле боя]», — заявил военный. По мнению Тарнавского, благодаря кассетным снарядам Украина получит «преимущество», так как это «очень мощное оружие».

Районы, где будут использоваться эти боеприпасы, определит высшее руководство. Генерал указал, что армия будет применять их не на всех участках фронта, например не станет использовать в густонаселенных районах.

Переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, заявил на пресс-конференции директор Объединенного штаба по операциям, генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщает CNN.

Ранее об этом сообщили украинские военные. При этом они отметили, что еще не применяли этот тип вооружений.

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Президент США Джо Байден 8 июля объяснил решение о поставках кассетных снарядов тем, что у Украины заканчиваются боеприпасы, а у США их запасов недостаточно для оперативного восполнения. «У них заканчиваются боеприпасы, а у нас их мало. И вот что я в конце концов сделал: я принял рекомендацию Министерства обороны — не насовсем, но разрешить этот переходный период, пока мы не получим больше 155-мм снарядов для украинцев», — сказал он тогда.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва воздерживается от применения в спецоперации на Украине кассетных боеприпасов, хотя они есть на вооружении, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, российские кассетные боеприпасы намного эффективнее американских.

Он предупредил, что, если США поставят Украине кассетные боеприпасы, российские вооруженные силы вынуждены будут применить аналогичные средства.

Многие европейские страны, которые подписали конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, осудили решение о поставках их Украине. США, Россия и Украина эту конвенцию не подписывали.

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Теги
кассетные боеприпасы Пентагон Украина
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