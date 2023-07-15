В США заявили, что кассетные боеприпасы поначалу дадут «скромный эффект»

Отправленные на Украину кассетные боеприпасы не дадут немедленного эффекта при контрнаступлении, но «сделают украинскую артиллерию чуть более смертоносной», пишет NYT со ссылкой на представителей Пентагона и военных аналитиков

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В США сомневаются, что отправленные на Украину кассетные боеприпасы дадут немедленный результат при контрнаступлении, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона и военных аналитиков.

«Масштаб эффекта будет скромным», — считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг. «Они сделают украинскую артиллерию чуть более смертоносной», — указал он. Однако, по его словам, «реальный эффект» Киев сможет почувствовать позднее в этом году, когда у него «будет гораздо больше снарядов, чем могло бы быть».

Замминистра обороны США Колин Кол признал, что «ни одно оружие не является серебряной пулей», при этом, по его мнению, кассетные боеприпасы «позволят Украине поддерживать артиллерийский бой в обозримом будущем».

Высокопоставленные американские чиновники в последние недели в частных разговорах выражали разочарование тем, что некоторые украинские командиры, недовольные медленными темпами наступления и опасающиеся увеличения потерь, вернулись к советским методам артиллерийских обстрелов вместо того, чтобы придерживаться западной тактики, пишет издание. «Это немного выводит их из зоны комфорта, потому что заставляет использовать огонь и маневрировать способом, который более знаком силам НАТО, чем советскому наследию», — пояснил Кол.

О передаче кассетных снарядов Киеву Вашингтон объявил на прошлой неделе. Как объяснил президент Джо Байден, решение связано с истощением запасов боеприпасов у украинских военных.

13 июля командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский сообщил, что Киев уже получил кассетные снаряды от Соединенных Штатов, но пока не применял их на поле боя. С ними, предположил генерал, украинские войска получат «преимущество». Позднее Пентагон подтвердил, что отправил на Украину снаряды.

Многие европейские страны, которые подписали конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, осудили решение о поставках их Украине. США, Россия и Украина эту конвенцию не подписывали.

Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что в случае поставок на Украину американских кассетных боеприпасов, российские военные вынуждены будут применить аналогичные средства. Россия до сих пор воздерживалась от их использования на Украине, хотя они есть на вооружении и намного эффективнее американских, утверждал он.