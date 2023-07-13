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В ВСУ заявили о получении кассетных боеприпасов от США

Генерал ВСУ Тарнавский: мы получили кассетные снаряды от США, но еще не применяли их
Украина уже получила кассетные снаряды от США, но пока не применяла на поле боя. С ними, предположил генерал ВСУ, армия получит «преимущество». Россия допускала использование в ответ своих кассетных бомб
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Украина получила от США кассетные боеприпасы, но пока не использовала в боевых действиях, заявил CNN командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский.

«Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить [положение на поле боя]», — заявил военный. По мнению Тарнавского, благодаря кассетным снарядам Украина получит «преимущество», так как это «очень мощное оружие».

Районы, где будут использоваться эти боеприпасы, определит высшее руководство. Генерал указал, что армия будет применять их не на всех участках фронта, например не станет использовать в густонаселенных районах.

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что Россия воздерживается от применения в спецоперации кассетных боеприпасов, но в случае появления таких у Украины российские Вооруженные силы будут вынуждены это сделать.

О передаче кассетных бомб Украине США объявили на прошлой неделе. Как объяснил президент страны Джо Байден, решение связано с тем, что у ВСУ истощены запасы обычных снарядов и пока не восполнены, Киев «временно» получит кассетные. Решение США не поддержали некоторые их союзники, например Канада и Великобритания.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, они открываются в воздухе и разбрасывают множество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не присоединились к Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление.

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С российской стороны уже как минимум дважды звучали заявления, что украинцы применяли кассетные снаряды. 11 июля запорожские оперативные службы сообщили об обстреле Токмака с их использованием. На следующий день об атаке российских позиций такими боеприпасами заявили в Росгвардии ДНР, но точное место, где это произошло, не уточнили.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал после обстрела Токмака, что в ответ на это Москва должна «расчехлить» свои арсеналы таких снарядов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
кассетные боеприпасы Украина ВСУ США
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