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Байден заявил об истощении запасов боеприпасов у Киева

Байден объяснил решение о кассетных снарядах истощением запасов боеприпасов у Киева
Украине не хватает боеприпасов, и пока США не могут обеспечить покрытие дефицита. На тот период, пока не будут обеспечены достаточные поставки 155-мм снарядов, Киеву предоставляют кассетные бомбы, объяснил Байден
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

У Украины заканчиваются боеприпасы, у США для восполнения запасов их недостаточно, поэтому было принято решение передать Киеву кассетные снаряды, объяснил президент страны Джо Байден в интервью CNN.

«У них заканчиваются боеприпасы, а у нас их мало. И вот что я в конце концов сделал: я принял рекомендацию Министерства обороны — не насовсем, но разрешить этот переходный период, пока мы не получим больше 155-мм снарядов для украинцев», — сказал он.

По словам Байдена, украинцы «нуждаются» в таких снарядах, чтобы не дать российским силам остановить их наступление. Глава государства отметил, что принять такое решение было «трудно», он обсуждал его с союзниками страны и Капитолием.

О решении США обеспечить Украину кассетным снарядами накануне, 7 июля, объявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в Вашингтоне осознают риски для мирного населения при использовании таких снарядов, потому откладывали решение об их передаче. Как подчеркнули в Белом доме, Украина предоставила США гарантии того, что это снаряды будет использоваться с осторожностью.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Байдена о нуждающихся в кассетных бомбах украинцах, сочла, что он «забыл добавить: особенно мертвым [они нужны]». Также она напомнила о словах бывшей пресс-секретаря Байдена Джен Псаки, что применение такого оружия можно расценить как военное преступление.

Против использования этого оружия в ходе боевых действий на Украине выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В организации заявили о поддержке положений Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов, которая вступила в силу в 2011 году. США, Украина и Россия не являются ее участницами.

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Против передачи Киеву таких снарядов высказались и в Берлине. Германия является участницей конвенции.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
кассетные боеприпасы кассетные снаряды Джо Байден Украина
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