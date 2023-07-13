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Антонов счел лицемерной реакцию США на сотрудничество России и Белоруссии

Посол Антонов назвал лицемерной реакцию США на военное сотрудничество России и Белоруссии
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Zuma / ТАСС)

Реакция США на сотрудничество России и Белоруссии в военно-ядерной сфере является лицемерной. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики», — отметил он (слова приводятся в телеграм-канале посольства).

Так, НАТО утверждает, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии «подрывает стратстабильность и безопасность в Евроатлантическом регионе». При этом в альянсе считают, что ядерное оружие США в Европе, напротив, «служит поддержанию мира», отметил Антонов.

«Это еще одно подтверждение двойных стандартов, доминирующих в НАТО», — заключил дипломат.

Президент России Владимир Путин 25 марта объявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, а также просьбы белорусского лидера Александра Лукашенко.

МИД России уточнял, что ядерное вооружение в Белоруссии будет находиться бессрочно. Минобороны России заверяло, что сохранит контроль над ядерным оружием и решение о его применении будет оставаться за Москвой.

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В конце июня Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия Минском. «Я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — отмечал он.

Белорусский лидер также прокомментировал намерение Польши присоединиться к ядерной программе НАТО, призвав польские власти «подумать своей головой». «Для Запада поляки были и остаются славянами. А это — расходный материал», — добавил он.

США и ЕС назвали решение России безответственным. Так, американский президент Джо Байден заявил, что обеспокоен перемещением ядерного оружия, он дал действиям Москвы «чрезвычайно негативную» оценку.

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