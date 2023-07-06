Лукашенко назвал сценарий, в котором возможно применение ядерного оружия

Лукашенко: применение ядерного оружия в конфликте на Украине возможно при агрессии НАТО

Александр Лукашенко на встрече с представителями зарубежных и белорусских СМИ (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Военная операция на Украине не станет причиной применения ядерного оружия какой-либо стороной конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мне кажется, что война в Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было сторон», — заявил он.

При этом он отметил, что в случае агрессии со стороны НАТО против России и Белоруссии, «руки будут развязаны». «По Концепции национальной безопасности Россия, считай, и Беларусь, которая сегодня обладает этим оружием, ответит», — предупредил он.

Весной президент России Владимир Путин анонсировал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии по просьбе главы республики. В июне МИД уточнил, что российское ядерное оружие будет находиться в Белоруссии бессрочно. Размещение российского тактического ядерного оружия в республике начнется сразу же после завершения 7–8 июля подготовки сооружений для него, пообещал Путин Лукашенко. США и ЕС назвали решение России безответственным.