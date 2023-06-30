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Польша заявила о желании присоединиться к ядерной программе НАТО
Премьер Моравецкий: Польша решила присоединиться к ядерной программе НАТО
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании Варшавы присоединиться к программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия Nuclear Sharing
«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы просим весь блок НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал он (цитата по Polsat).
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