Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 16:27
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 16:40
Польша заявила о желании присоединиться к ядерной программе НАТО Политика, 16:32
«Магнит» отверг обвинения о влиянии сделки по выкупу 30% на курс рубля Инвестиции, 16:26
Минюст назвал ненаучной «деструктологическую экспертизу» по делу Беркович Политика, 16:24
В Иране женщинам разрешили посещать футбольные матчи Спорт, 16:23
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 16:15
Дарья Касаткина впервые с января вышла в финал турнира WTA Спорт, 16:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Участника штурма Капитолия задержали с оружием рядом с домом Обамы Политика, 16:02
Муж постоянно в компьютерных играх. Как сохранить отношения Pro, 15:55
Директор холдинга Т1 — о новых перспективных нишах на российском IТ-рынке РБК+, 15:52
Курс евро вырос на ₽2 и превысил ₽97 впервые с марта 2022 года Инвестиции, 15:51
Какие законы о недвижимости и ЖКХ заработают в июле 2023 года Недвижимость, 15:51
ЦБ допустил профицит торгового баланса в 2023 году меньше прогнозируемого Финансы, 15:48
Свежее с грядки: какую консервацию ставит на полки федеральный ретейлер Новая экономика, 15:47
Политика ,  
0 

Польша заявила о желании присоединиться к ядерной программе НАТО

Премьер Моравецкий: Польша решила присоединиться к ядерной программе НАТО
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании Варшавы присоединиться к программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия Nuclear Sharing

«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы просим весь блок НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал он (цитата по Polsat).

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter