Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
На третий день беспорядков во Франции задержали 270 человек Общество, 01:53
WSJ узнала о звонке главы ЦРУ Нарышкину из-за действий Пригожина Политика, 01:46
Президентом Политехнического музея стал Михаил Ковальчук Общество, 01:19
Лукашенко заявил об уверенности, что применять ядерное оружие не придется Политика, 00:51
В Пентагоне заявили о медленном вопреки ожиданиям наступлении Украины Политика, 00:36
ФАН перед закрытием рассказало историю «фабрики медиа» Политика, 00:20
Румынию 1 июля покинут 40 сотрудников посольства России Политика, 00:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Пулково произошло задымление на готовившемся к взлету самолете Общество, 00:01
Смена курса. Почему Индия предпочла России союз с США Pro, 00:00
В России снизили максимально допустимую ставку по кредитам и займам Финансы, 00:00
На Украине отказались от переименования Запорожья, чтобы «унять страсти» Политика, 30 июн, 23:48
Evraz plc заявил о невозможности операционной деятельности из-за санкций Бизнес, 30 июн, 23:28
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 30 июн, 23:08
Суд арестовал гендиректора «Автоматики» по делу об антеннах из Китая Бизнес, 30 июн, 23:07
Политика ,  
0 

Лукашенко заявил об уверенности, что применять ядерное оружие не придется

Лукашенко: пока ядерное оружие в Белоруссии и никто не нападет, его применять не придется
Пока ядерное оружие находится в Белоруссии и «не ступает нога врага», его не придется применять, уверен Лукашенко. Также он призвал власти Польши «думать собственной головой», комментируя возможное размещение оружия НАТО в стране
Фото: Илья Питалев / ТАСС
Фото: Илья Питалев / ТАСС

Пока ядерное оружие будет находиться в Белоруссии, его не придется применять, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости. Стенограмму выступления белорусского президента публикует его пресс-служба.

«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал намерение Польши присоединиться к ядерной программе НАТО, призвав польские власти «подумать своей головой». «Для Запада поляки были и остаются славянами. А это — расходный материал. <...> Но реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в «худом мире», — заявил белорусский президент, отметив, что МИДу Белорусси нужно предложить соседним странам Прибалтики и Польше «план добрососедства и мира».

Лукашенко предупредил, что если начнется «самая страшная в истории война», то исчезнет Европа как цивилизация, что не входит в интересы Минска и Москвы.

«Нам надо сотрудничать и помнить: какие бы мускулы, какой бы военный потенциал мы ни наращивали, какие бы технологии ни развивали — мы не сильнее природы. <...> Мы по-прежнему призываем к миру. В глобальном смысле. Но если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу», — отметил он.

По словам Лукашенко, координаты центров принятия решения Белоруссии «известны до миллиметра» и 2 июня он их утвердил на военных картах. Белорусский президент призвал «садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе».

Весной президент России Владимир Путин анонсировал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Кроме просьбы Лукашенко, по словам российского президента, поводом стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».

Читайте на РБК Pro
Иностранные компании передали бизнес менеджменту: что не так в этой схеме
Ставка в Турции может взлететь с 8,5% до 25%. Что ждет экономику и лиру
От грузчика до гендиректора Walmart: 5 бизнес-уроков Дага Макмиллона
10 млн больных в год: какие биотехи заработают на борьбе с деменцией

МИД России уточнял, что ядерное вооружение в Белоруссии будет находиться бессрочно. Минобороны России заверяло, что сохранит контроль над ядерным оружием и решение о его применении будет оставаться за Москвой. В то же время в конце июня Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия Минском. Он также рассказал, что значительная часть вооружения, которое планировалось передать Белоруссии, уже находится в республике.

США и ЕС назвали решение России безответственным.

Польша не раз поднимала тему присоединения к программе НАТО Nuclear Sharing. 30 июня премьер Матеуш Моравецкий призвал весь блок принять в ней участие, обосновав это размещением российского ядерного оружия в Белоруссии. 

Путин в прошлом году говорил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.

Белоруссия после распада СССР отказалась от размещения ядерного оружия и присоединилась в 1993-м к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было вывезено к ноябрю 1996-го. В августе 2022 года Минск подтвердил в ООН свой безъядерный статус. Россия также отмечала, что привержена ДНЯО.

В договоре говорится, что обладающее ядерным оружием государство не может передавать его стране, не имеющей такого вооружения, ни прямо, ни косвенно.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Лукашенко Белоруссия ядерное оружие
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Польша заявила о желании присоединиться к ядерной программе НАТО
Политика
Лавров назвал слова Зеленского о ядерной угрозе «бурным потоком сознания»
Политика
Лукашенко поручил разработать алгоритм применения Минском ядерного оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter