Лукашенко заявил об уверенности, что применять ядерное оружие не придется

Лукашенко: пока ядерное оружие в Белоруссии и никто не нападет, его применять не придется

Пока ядерное оружие находится в Белоруссии и «не ступает нога врага», его не придется применять, уверен Лукашенко. Также он призвал власти Польши «думать собственной головой», комментируя возможное размещение оружия НАТО в стране

Фото: Илья Питалев / ТАСС

Пока ядерное оружие будет находиться в Белоруссии, его не придется применять, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости. Стенограмму выступления белорусского президента публикует его пресс-служба.

«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал намерение Польши присоединиться к ядерной программе НАТО, призвав польские власти «подумать своей головой». «Для Запада поляки были и остаются славянами. А это — расходный материал. <...> Но реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в «худом мире», — заявил белорусский президент, отметив, что МИДу Белорусси нужно предложить соседним странам Прибалтики и Польше «план добрососедства и мира».

Лукашенко предупредил, что если начнется «самая страшная в истории война», то исчезнет Европа как цивилизация, что не входит в интересы Минска и Москвы.

«Нам надо сотрудничать и помнить: какие бы мускулы, какой бы военный потенциал мы ни наращивали, какие бы технологии ни развивали — мы не сильнее природы. <...> Мы по-прежнему призываем к миру. В глобальном смысле. Но если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу», — отметил он.

По словам Лукашенко, координаты центров принятия решения Белоруссии «известны до миллиметра» и 2 июня он их утвердил на военных картах. Белорусский президент призвал «садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе».

Весной президент России Владимир Путин анонсировал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Кроме просьбы Лукашенко, по словам российского президента, поводом стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».

МИД России уточнял, что ядерное вооружение в Белоруссии будет находиться бессрочно. Минобороны России заверяло, что сохранит контроль над ядерным оружием и решение о его применении будет оставаться за Москвой. В то же время в конце июня Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия Минском. Он также рассказал, что значительная часть вооружения, которое планировалось передать Белоруссии, уже находится в республике.

США и ЕС назвали решение России безответственным.

Польша не раз поднимала тему присоединения к программе НАТО Nuclear Sharing. 30 июня премьер Матеуш Моравецкий призвал весь блок принять в ней участие, обосновав это размещением российского ядерного оружия в Белоруссии.

Путин в прошлом году говорил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.