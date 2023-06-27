Лукашенко поручил разработать алгоритм применения Минском ядерного оружия

Основа алгоритма должна быть в том, что Белоруссия сможет его применить в случае нападения, заявил Лукашенко. По словам белорусского президента, привезти оружие на хранение — «просто смех». «Мне хлам здесь не нужен», — добавил он

Александр Лукашенко и Виктор Хренин (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия Минском министру обороны Виктору Хренину, его первому заместителю, начальнику Генштаба Виктору Гулевичу и главе КГБ Ивану Тертелю. Об этом белорусский лидер рассказал после церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу.

Лукашенко подчеркнул, что настаивал на размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в стране, «чтобы сюда никто не сунулся». «С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача.<...> Определить алгоритм применения этого оружия. Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство», — сказал он.

Так белорусский президент ответил на просьбу разъяснить, как будет применяться ТЯО, если контроль за вооружениями останется у России. «Если уж глубже взглянуть, слушайте, а мне что, хлам нужен на каком-то складе? Ну пусть бы в России там и лежало это тактическое оружие. Надо — ну, лишние там 500 километров провезем, применим. Или самолет взлетит из России», — отметил Лукашенко.

Он продолжил: «Допустим (это только допустим), мы можем его применить по согласованию с Россией. Вот эти досужие рассуждения: нас используют и прочее — это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать. <...> Мне хлам здесь не нужен. И это просто смех — привезти оружие, разместить его. Ради чего, ради хранения? У россиян отличные хранилища».

Белоруссия после распада СССР отказалась от размещения ядерного оружия и присоединилась в 1993-м к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было вывезено к ноябрю 1996-го. В августе 2022 года Минск подтвердил в ООН свой безъядерный статус. Россия также отмечала, что привержена ДНЯО. В договоре говорится, что обладающее ядерным оружием государство не может передавать его стране, не имеющей такого вооружения, ни прямо, ни косвенно.

О планах разместить российское ядерное оружие в Белоруссии весной объявил президент Владимир Путин. Кроме просьбы Лукашенко, по словам российского президента, поводом стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».

МИД России уточнял, что ядерное вооружение в Белоруссии будет находиться бессрочно. Минобороны России заверяло, что сохранит контроль над ядерным оружием и решение о его применении будет оставаться за Москвой.

США и ЕС сочли решение Москвы «безответственным», однако угрозы ядерной войны в Белом доме не увидели.

На том же мероприятии Лукашенко сообщил, что значительная часть российского ядерного вооружения, которое планировалось завезти в Белоруссию, уже находится в республике. Он рассказал, что его охраняют россияне вместе с белорусами, но, поскольку у Минска такого опыта нет, белорусские граждане помогают в обслуживании оружия. «За сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я», — подчеркнул Лукашенко.