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Глава ВТБ рассказал Путину об иммунитете российских банков из-за санкций

Глава ВТБ Костин: санкции помогли банковскому сектору России выработать иммунитет
Владимир Путин и Андрей Костин
Владимир Путин и Андрей Костин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Санкции помогли России выработать иммунитет, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«Что касается тех санкций, которые против нас применили, вы знаете, может быть, благодаря им мы выработали определенный иммунитет и повысили свой суверенитет в этом вопросе», — сказал он.

Костин назвал западные санкции «обоюдоострыми». По его словам, они «разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции». «Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу», — отметил он.

В марте в США обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), обслуживавший преимущественно технологические стартапы и инвесторов. Его банкротство стало крупнейшим в США со времен глобального кризиса 2008 года. Затем закрылись еще два американских банка — Signature Bank и Silvergate Bank.

Президент США Джо Байден и Минфин страны заверили, что банковская система выдержит удар и ситуация отличается от положения 2008 года. При этом в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) не исключили, что в США может произойти рецессия к концу этого года.

Глава ВТБ подчеркнул, что в России «банковский сектор чувствует себя надежно». «Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Хотя мы, конечно, понесли определенные убытки в прошлом году за счет того, что у нас просто забрали собственность», — сказал Костин.

ВТБ попал под блокирующие санкции США 24 февраля прошлого года, в день начала военной операции России на Украине. В 2022 году банк получил убыток по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) на 756,8 млрд руб. против прибыли в размере 242,6 млрд руб. в 2021 году. Совокупный убыток по МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) в прошлом году составил 612,6 млрд руб. Эти показатели стали рекордными в истории банка. Костин назвал санкции «политическим решением», «очень неправильным» для мировой финансовой системы, в том числе «для доллара и его роли».

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Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказывал о планах в 2024 году провести специальную реорганизацию, в результате которой банк сможет списать активы и обязательства, заблокированные из-за санкций.

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