ВТБ заявил о готовности продать «Росгосстрах» по балансовой стоимости

ВТБ расширит круг потенциальных покупателей «Росгосстраха», который достался ему после покупки группы «Открытие». Госбанк рассчитывает достичь безубыточности этой сделки и готов провести ее по балансовой стоимости компании

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

ВТБ продолжает поиск покупателей на «Росгосстрах» — страховой актив, который достался ему в результате присоединения группы «Открытие», рассказал РБК зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Банк готов продать компанию по балансовой стоимости.

«Мы продолжаем поиск инвесторов. Мы вышли сначала на узкий круг интересантов, сейчас расширяем перечень интересантов», — сказал Пьянов.

«Мы его («Росгосстрах». — РБК) классифицировали как актив, предназначенный для продажи, но поскольку мы купили всю группу «Открытие» за определенную цену и была какая-то аллокация этой цены на страховые активы, естественно, если предложения на рынке (от покупателей. — РБК) будут убыточные, то... Есть предел цены, за который мы этот актив готовы продать», — отметил топ-менеджер ВТБ.

Ключевым вопросом «является не столько цена страховых активов в этой цене покупки», поскольку ВТБ уже признал прибыль от покупки «Открытия», подчеркнул он. ВТБ приобрел «Открытие» у Центробанка в самом конце 2022 года, сумма сделки составила 340 млрд руб.: 233 млрд руб. было оплачено деньгами, а 107 млрд руб. — облигациями федерального займа (ОФЗ).

«Ориентиром безубыточности [при продаже] для нас является балансовая стоимость этого актива по МСФО. И еще момент: страховые компании имеют уникальную ситуацию с оценкой — у них много высококачественных активов, потому что в основном страховые резервы инвестированы в высококачественные облигации. Это как квартира в Москве: если ее оценить доходным способом, то цена будет ниже рыночной», — заключил Пьянов. Точную цену «Росгосстраха» он не назвал.

В ВТБ ранее заявляли, что после покупки «Открытия» не планируют сохранять его страховой бизнес из-за «некомплиментарности» — группа еще в 2018 году приняла «стратегическое решение» не заниматься страхованием и продала свою «дочку» СОГАЗу, получив 10% акций страховой группы. При этом глава ВТБ Андрей Костин в июне 2023 года отметил, что решение о продаже окончательно не принято.

ВТБ постепенно интегрирует «Открытие» в свой состав. В 2024 году банк будет переводить к себе его клиентов, а в 2025-м планирует принять решение о добровольной ликвидации и добровольной сдаче лицензии, говорил Пьянов РБК.