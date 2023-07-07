ВТБ заявил о готовности продать «Росгосстрах» по балансовой стоимости

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 16:34
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости менингитом в Петербурге Общество, 18:02
Годовой максимум биткоина и проблемы Binance. Главные события недели Крипто, 17:59
Рогов заявил о контратаке армии России в Запорожье Политика, 17:58
Перед Крымским мостом снова образовалась пробка Общество, 17:57
Эксперты ЦБ и «Сбера» оценили наличие «пузыря» в ипотеке Финансы, 17:56
Цены на новостройки Москвы и области резко выросли за год Недвижимость, 17:53
Промоутер назвал сроки проведения следующего боя Александра Емельяненко Спорт, 17:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 17:50
ARD узнал о прослушке разговора Лукашенко и Пригожина разведкой Германии Политика, 17:48
Акции ТГК-2 дешевеют второй день подряд на фоне иска Генпрокуратуры Инвестиции, 17:39
Вторая ракетка мира сыграет против россиянки в третьем круге Уимблдона Спорт, 17:34
Улицы Омска затопило из-за сильного дождя. Видео Общество, 17:30
ВТБ заявил о готовности продать «Росгосстрах» по балансовой стоимости Финансы, 17:30
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 17:27
Финансы ,  
0 

ВТБ заявил о готовности продать «Росгосстрах» по балансовой стоимости

Зампред ВТБ Пьянов: продажа «Росгосстраха» может пройти по балансовой стоимости
ВТБ расширит круг потенциальных покупателей «Росгосстраха», который достался ему после покупки группы «Открытие». Госбанк рассчитывает достичь безубыточности этой сделки и готов провести ее по балансовой стоимости компании
ВТБ VTBR ₽0,02222 -0,87% Купить
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

ВТБ продолжает поиск покупателей на «Росгосстрах» — страховой актив, который достался ему в результате присоединения группы «Открытие», рассказал РБК зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Банк готов продать компанию по балансовой стоимости.

«Мы продолжаем поиск инвесторов. Мы вышли сначала на узкий круг интересантов, сейчас расширяем перечень интересантов», — сказал Пьянов.

«Мы его («Росгосстрах». — РБК) классифицировали как актив, предназначенный для продажи, но поскольку мы купили всю группу «Открытие» за определенную цену и была какая-то аллокация этой цены на страховые активы, естественно, если предложения на рынке (от покупателей. — РБК) будут убыточные, то... Есть предел цены, за который мы этот актив готовы продать», — отметил топ-менеджер ВТБ.

Ключевым вопросом «является не столько цена страховых активов в этой цене покупки», поскольку ВТБ уже признал прибыль от покупки «Открытия», подчеркнул он. ВТБ приобрел «Открытие» у Центробанка в самом конце 2022 года, сумма сделки составила 340 млрд руб.: 233 млрд руб. было оплачено деньгами, а 107 млрд руб. — облигациями федерального займа (ОФЗ).

«Ориентиром безубыточности [при продаже] для нас является балансовая стоимость этого актива по МСФО. И еще момент: страховые компании имеют уникальную ситуацию с оценкой — у них много высококачественных активов, потому что в основном страховые резервы инвестированы в высококачественные облигации. Это как квартира в Москве: если ее оценить доходным способом, то цена будет ниже рыночной», — заключил Пьянов. Точную цену «Росгосстраха» он не назвал.

В ВТБ ранее заявляли, что после покупки «Открытия» не планируют сохранять его страховой бизнес из-за «некомплиментарности» — группа еще в 2018 году приняла «стратегическое решение» не заниматься страхованием и продала свою «дочку» СОГАЗу, получив 10% акций страховой группы. При этом глава ВТБ Андрей Костин в июне 2023 года отметил, что решение о продаже окончательно не принято.

Читайте на РБК Pro
ЭКО вызывает рак? Девять мифов о методике
Лень идти на тренировку: четыре способа мотивировать себя заниматься
Как бокал вина вечером влияет на ваш сон и вес
«Вытеснить Sony из бизнеса»: что мы узнали из суда Microsoft против FTC

ВТБ постепенно интегрирует «Открытие» в свой состав. В 2024 году банк будет переводить к себе его клиентов, а в 2025-м планирует принять решение о добровольной ликвидации и добровольной сдаче лицензии, говорил Пьянов РБК.

Какие показатели у «Росгосстраха»

«Росгосстрах» — старейшая страховая компания России (функционирует с 1921 года). По данным «Эксперт РА», на конец первого квартала 2023 года, она занимала восьмое место по общему объему собранных страховых премий (20,8 млрд руб). Основные направления бизнеса «Росгосстраха» — ОСАГО, добровольное медицинское страхование (ДМС), а также страхование имущества граждан. В августе 2022 года аналитики указывали на «высокую убыточность и отрицательный технический результат» по ОСАГО и ДМС в первой половине прошлого года. За тот же период компания зафиксировала отрицательный результат по страховому портфелю, сообщали в «Эксперт РА».

Пока компания была на балансе «Открытия», за 2021 год на страховой бизнес пришлось 9,1 млрд руб. чистой прибыли группы. Доходы от этого направления падали по сравнению с 2020–2019 гг. Финансовый результат по МСФО за 2022 год группа «Открытие» не раскрывала.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ «Росгосстрах»
Материалы по теме
ВТБ допустил сдачу лицензии «Открытия» в 2025 году
Финансы
Глава ВТБ предложил торпедировать сделку с «Яндексом»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter