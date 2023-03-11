В США обанкротился крупнейший банк со времен кризиса 2008 года

В США произошло второе по величине крушение банка за историю страны, первый раз такая ситуация стала отправной точкой глобального кризиса 2008 года. Минфин США заверил в контроле над ситуацией

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Американский Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился и стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен глобального экономического кризиса 2008 года, пишет Bloomberg. Как отмечает The New York Times, это второе по величине банкротство банка в истории США.

Банк занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. Еще в 2022 году он оценивался в $40 млрд, в последние пять лет его капитализация стремительно росла. Проблемы у SVB начались после закрытия аналогичной кредитной организации, инвестирующей в стартапы — Silvergate Bank, что вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. 8 марта клиенты SVB резко увеличили объемы снимаемых со счетов средств, банк в связи с этим принял экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов SVB, в том числе Signature Bank, Western Alliance и First Republic.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов решила назначить собственного управляющего в кредитную организацию, поставив под свой контроль почти $175 млрд депозитов клиентов.

Минфин США заверил в устойчивости финансовой системы страны, несмотря на банкротство SVB. Министр Джанет Йеллен заявила о наличии у регуляторов эффективных инструментов, которые позволят справиться с ситуацией. Аналогичное суждение выразили и в Белом доме, отметив, что финансовая система США изменилась за прошедший с кризиса 2008 года период.

«Наша банковская система принципиально отличается от той, что была в 2008 году <...>. Мы знали, что нам нужно повысить устойчивость нашей банковской системы, что позволит ей противостоять такого рода потрясениям», — сказала председатель Совета экономических консультантов Сесилия Роуз.