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Костин заявил, что ВТБ не держал «деньги наркокартелей»

Костин: ВТБ не держал деньги наркокартелей в отличие от западных банков
Санкции в отношении ВТБ банк считает несправедливыми, поскольку никогда не нарушал правил, заявил Костин. По его мнению, США сейчас — «жандарм» в мировой финансовой системе, но постепенно доллар теряет свое положение
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ВТБ никогда не держал «деньги наркокартелей», в отличие от некоторых западных банков, не нарушал никаких правил, поэтому санкции против себя банк считает несправедливыми, заявил его глава Андрей Костин в интервью Reuters.

«Есть же какие-то вещи, за которые банки могут быть наказаны, — отмывание денег, какие-то незаконные операции. Мы нередко читаем про крупные западные банки, у которых и деньги наркокартелей, в Латинской Америке, и еще что-то из этой серии. Мы ничего подобного никогда не делали. У нас были очень хорошие отношения с американскими банками, мы взаимодействовали, выступали партнером по большим сделкам здесь и с американскими, и с европейскими банками», — сказал он.

Костин назвал санкции «политическим решением», «очень неправильным» для мировой финансовой системы, в том числе «для доллара и его роли». Он выразил уверенность, что это «аукнется» финансовой системе США.  «Нельзя, когда у тебя международное средство платежа, когда все страны признают его роль в качестве общепринятого платежного средства, использовать это в военно-политических целях. <...> В финансовой сфере США сейчас — типичный мировой жандарм — отключают всех от долларов, пугают всех. Это страшное оружие, но оно обязательно найдет противодействие», — отметил глава ВТБ.

По его словам, постепенно финансовая система США будет терять крупных инвесторов, поскольку хранить средства в долларах становится небезопасным, а многие страны переходят на расчеты в национальной валюте. 

ВТБ является вторым по активам банком в России. Согласно отчетности по МСФО за первый квартал, размер активов ВТБ составляет 25,6 трлн руб., а сумма обязательств — 23,8 трлн руб., из которых почти 20 трлн руб. являются размещенными в банке клиентскими средствами.

ВТБ попал под блокирующие санкции США 24 февраля прошлого года, в день начала военной операции России на Украине. В 2022 году банк получил убыток по РСБУ на 756,8 млрд руб. против прибыли в размере 242,6 млрд руб. в 2021 году. Совокупный убыток по МСФО в прошлом году составил 612,6 млрд руб. Эти показатели стали рекордными в истории банка. 

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Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказывал о планах в 2024 году провести специальную реорганизацию, в результате которой сможет списать активы и обязательства, заблокированные из-за санкций. Он отмечал, что это станет возможно, если в этом году будут приняты поправки в 292-ФЗ, который изначально дал для подсанкционных кредитных организаций такую опцию.

Летом прошлого года власти разработали новую схему расчистки балансов банков, пострадавших из-за санкций: кредитные организации могут провести нестандартную реорганизацию — образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.

По такой схеме все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании, то есть замороженных. Закон вступил в силу в июле прошлого года. Провести подобную реорганизацию банки могут до 1 июля 2023 года.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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