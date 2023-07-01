Рябков: НАТО пытается давить на Россию и КНР, чтобы господствовать в ядерном вооружении

В МИДе заявили о попытке надавить на Россию и КНР из-за ядерного арсенала

Страны НАТО пытаются давить на Россию и Китай с целью обеспечения господства альянса в сфере ядерных вооружений. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам дипломата, «под предлогом укрепления режима ядерного нераспространения реализуется стратегия оказания давления на государства, проводящие независимый курс в международных делах».

Рябков отметил, что среди стран НАТО, требующих радикального ядерного разоружения, есть те, на территории которых имеются американские ядерные боеголовки. «Они пытаются оказать давление на Россию и Китай с целью гарантированного обеспечения господства стран НАТО и их союзников во всех видах вооружений, включая ядерные», — рассказал дипломат.

Рябков также заявил, что Москва сохраняет преимущество в тактическом ядерном оружии для общего баланса с НАТО. «Наше, как выразился президент России, «конкурентное преимущество» в указанной сфере является контрмерой и контрбалансом по отношению к превосходству НАТО в некоторых других звеньях их совокупного военного потенциала», — сказал он.

В феврале 2023-го президент Владимир Путин принял решение о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он объяснял это решением тем, что США как сторона соглашения не обеспечивает Москве доступ к инспекциям американских объектов, а НАТО заявляет о стремлении нанести России «стратегическое поражение». Вашингтон назвал решение Москвы «большой ошибкой».

Весной Путин анонсировал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Он пояснял, что об этом просил белорусский президент Александр Лукашенко. Кроме того, свою роль сыграло заявление Великобритании о планах передать Украине снаряды с обедненным ураном, отмечал Путин. В июне МИД указывал, что российское ядерное оружие будет находиться в Белоруссии бессрочно. США и ЕС назвали решение России безответственным.