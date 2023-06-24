Власти опровергли выдачу оружия срочникам в Калининградской области

Сообщения о том, что в Калининградской области солдатам, проходящим срочную службу, выдали оружие, являются ложными, заявил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Информация, которую вбросили в телеграм про выдачу оружия солдатам срочной службы на территории нашего региона, — фейк», — сказал Лысков.

Утром 24 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что провел консультации с правоохранительным блоком и «коллегами из Балтийского флота», у граждан нет поводов для беспокойства. «Они проводят необходимые мероприятия, никаких поводов для тревог, для переживаний за безопасность наших жителей нет, поэтому прошу продолжать свою деятельность в обычном режиме», — заявил глава региона в телеграм-канале.

При этом в области отменили массовые мероприятия до 26 июня включительно, сообщал Лысков.

Ранее массовые мероприятия отменили в нескольких регионах России, в том числе в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях. В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Кроме того, перекрыли движение на участках трассы М-4 «Дон», которая связывает Москву с южными регионами страны.

Это произошло после того, как основатель ЧВК «Вагнер» опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и заявил, что город блокирован силами частной военной компании. Затем власти Ростовской и Воронежской области сообщили о передвижении колонны военной техники по М-4 «Дон». Затем липецкий губернатор сообщил о движении техники ЧВК «Вагнер» по региону.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в ракетном обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны заявило, что его заявление не соответствует действительности, назвав это провокацией. Против Пригожина завели дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ).