В Петербурге нашли «Газель» и автобусы с наличными деньгами ЧВК «Вагнер»

В обнаруженных в Петербурге «Газели» и двух автобусах находились наличные ЧВК «Вагнер». По данным «Фонтанки», речь идет о 4 млрд руб. ЧВК всегда пользуется наличными при расчетах, сказал Пригожин

Обстановка у здания «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Зимин / РБК)

У офиса частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Санкт-Петербурге при обысках обнаружены автомобили с наличными. Об обнаружении у «офиса Пригожина» во дворе отеля «Дворец Трезини» в Академическом переулке Санкт-Петербурга белой газели с деньгами сообщила «Фонтанка». Пятитысячные купюры были разложены по коричневым картонным коробкам. По данным издания, всего в них было 4 млрд руб.

ЧВК всегда использовала наличные деньги в расчетах, сообщил ее глава Евгений Пригожин. Его аудиосообщение размещено в телеграм-канале его пресс-службы. По его словам, деньги лежали в «Газели» и двух автобусах и были предназначены для выплаты заработной платы, «так называемой компенсации «груз-200» и других вопросов. Пригожин отметил, что ЧВК использует наличные на протяжении всего времени.

Пригожин накануне вечером, 23 июня, заявил о ракетном ударе по тыловым лагерям «Вагнера» со стороны Минобороны, в результате которого были погибшие. Военное ведомство сообщило, что эти данные не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Против Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), максимальный срок по ней — 20 лет заключения. Сам Пригожин называл свои действия «маршем справедливости», а не «военным переворотом».

Утром 24 июня глава ЧВК заявил о блокировке группой Ростова-на-Дону и намерении «идти в Москву». Чуть позже с обращением выступил президент Владимир Путин. Он расценил действия ЧВК как предательство и удар в спину и пообещал наказание организаторам «мятежа». Он также пообещал сделать все, «чтобы отстоять страну», и предпринять «решительные действия» по стабилизации ситуации в Ростове.

В Москве, Московской и Воронежской областях на фоне этих событий введен режим контртеррористической операции.