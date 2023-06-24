В трех регионах на юге России отменили массовые мероприятия

Пригожин накануне обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по лагерю ЧВК «Вагнер», Минобороны России отвергло эти обвинения. Ростовские, липецкие и воронежские власти усилили меры безопасности

В Липецкой области отменили все массовые мероприятия, решил оперштаб региона.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов провел совещание с силовиками в управлении ФСБ. Он заявил, что все подразделения работают штатно и призвал жителей региона отказаться от поездок из-за перекрытия дорог на юг.

Ранее решение об отмене массовых мероприятий приняли власти Ростовской и Воронежской областей. Жителей Ростова-на-Дону попросили «воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома» и сохранять спокойствие, губернатор Василий Голубев говорил, что происходящее требует «максимальной концентрации всех сил для удержания порядка».

«Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие», — написал, в свою очередь, воронежский губернатор Александр Гусев.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об антитеррористических мероприятиях в столице: «Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам».

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны назвало обвинения Пригожина не соответствующими действительности и провокацией. Затем ведомство сообщило, что украинские войска вопспольщовались «провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», и сосредоточили силы на бахмутовском направлении.



В Москве силовые ведомства перешли на усиленный режим службы, сотрудникам ФСБ приказали находиться дома, многих вызвали на службу, рассказал источник РБК. Об усилениях мер безопасности также сообщил источник ТАСС. По его словам, по тревоге подняли подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии. Источник «Известий» сообщил, что все офицеры Росгвардии Центрального округа прибыли в подразделения по тревоге, по ней подняты и полицейские.