Курский губернатор отказался удалять из соцсетей упоминания ЧВК «Вагнер»

Амбиции руководителя ЧВК «Вагнер» «не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов», заявил губернатор Роман Старовойт. В то же время он призвал Пригожина сложить оружие

Роман Старовойт (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сложить оружие и «не допустить развития внутреннего конфликта», но в то же время отказался удалить из соцсетей областной администрации упоминания о частной военной компании, отметив «прошлые заслуги» ее бойцов.

Глава региона напомнил, что Курская область ранее тесно сотрудничала с ЧВК «Вагнер».

«После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артемовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, амбиции руководителя ЧВК «Вагнер» «не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов».

В начале года Старовойт рассказывал, что вместе с группой чиновников администрации области прошел подготовку на базе ЧВК «Вагнер». По его словам, отрабатывался «целый комплекс боевых упражнений».

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Утром 24 июня Старовойт оценивал обстановку в регионе как «напряженную». На фоне действий ЧВК «Вагнер» он призывал «сплотиться вокруг нашего национального лидера» — президента Владимира Путина.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ракетном ударе по лагерю частной военной компании и пообещал ответить на это. Минобороны опровергло слова бизнесмена, назвав их провокацией, а ФСБ возбудило против него дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ).

Утром 24 июня Пригожин заявил, что силы ЧВК «Вагнер» блокируют Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты. Корреспондент РБК передавал, что центр города перекрыт. Днем того же дня у штаба прозвучал взрыв, передавали RT и Baza.

В телеобращении президент Владимир Путин назвал действия Пригожина и ЧВК «Вагнер» «вооруженным мятежом» и пообещал, что виновные «понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом».