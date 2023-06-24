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Собянин заявил об антитеррористических мероприятиях в Москве

Мэр Сергей Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве
Пригожин обвинил военных России в ракетном ударе и пообещал ответить. В Москве силовики перешли на усиленный режим работы, ОМОН и Росгвардию подняли по тревоге. Собянин предупредил о возможном ограничении массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин в 6 утра сообщил в Telegram об антитеррористических мероприятиях в Москве. По словам столичного градоначальника, они направлены на усиление мер безопасности.

«Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — заявил он.

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Министерство обороны назвало обвинения Пригожина не соответствующими действительности и провокацией, позднее в ведомстве сообщили, что украинские войска «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении.

В Москве силовые ведомства перешли на усиленный режим службы, сотрудникам ФСБ приказали находиться дома, многих вызвали на службу, рассказал источник РБК. Об усилениях мер безопасности также сообщил источник ТАСС. По его словам, по тревоге подняли подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии. Источник «Известий» сообщил, что все офицеры Росгвардии Центрального округа прибыли в подразделения по тревоге, по ней подняты и полицейские.
 

Против Пригожина завели уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279), предельное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы. ФСБ обратилась с просьбой к бойцам ЧВК «Вагнер» не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.

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Тем же вечером ростовское издание 161.ru опубликовало снимки, на которых видна военная техника и техника Росгвардии в районе центра набора в ЧВК «Вагнер» на Буденновском проспекте. Корреспондент РБК сообщил об усилении у штаба ЮВО в Ростове.

«Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — призвал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Нынешняя ситуация требует «максимальной концентрации всех сил для удержания порядка», подчеркнул он и заверил, что силовики предпринимают все меры, «чтобы обеспечить безопасность жителей области.

О происходящем силовики докладывают президенту Владимиру Путину, сообщили в Кремле.
 

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Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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