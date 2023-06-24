Перекрытия на федеральных трассах при режиме КТО. Главное
Трасса М-4 «Дон» связывает Москву с южными регионами страны. Она проходит через несколько районов Подмосковья, восток Тульской области, запад Липецкой области, пересекает Воронежскую область, а далее и Ростовскую область. Платные участки позволяют объезжать крупные города (в том числе Воронеж и Елец).
В ночь на 24 июня начались перекрытия этой автодороги:
- власти Ростовской области сообщили о перекрытии нескольких участков в Миллеровском, Красносулинском районах, в районе городов Каменск-Шахтинский, Шахты и Новошахтинск. В результате там образовались пробки, спасатели начали подвоз питьевой воды застрявшим в заторах;
- позже трасса была перекрыта на границе Липецкой и Воронежской областей. Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил об организации оперативного штаба в Хлевенском районе, подвозе воды и питания оказавшимся в пробке водителям;
- губернатор Воронежской области Александр Гусев утром сообщил о перекрытии трассы М-4 на всей территории региона. Ранее власти рекомендовали не пользоваться этой дорогой;
- власти Липецкой области около полудня сообщили, что в регионе ограничено движение через все выезды на трассу «Дон». Разрешен лишь съезд с федеральной трассы;
- власти Тульской области объявили о перекрытии транзитного проезда по трассе «Дон» со стороны Подмосковья и Липецкой области;
- Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что полностью перекрыты объезды городов Павловск (Воронежская область), Воронеж, Ефремов (Тульская область), Хлевное (Липецкая область).
Трасса «Дон» — не единственная, где в субботу возникли проблемы. Так, ограничено движение на мостах через Оку на трассах «Урал» (115-й километр в районе Коломны) и «Крым» (103-й километр в районе Серпухова).
В Москве, Подмосковье и Воронежской области утром в субботу был введен режим контртеррористической операции (КТО). Он позволяет в том числе ограничивать движение автомобилей и пешеходов, а также досматривать машины.
Что говорят очевидцы
Пассажирка автобуса, который ехал из Москвы в Стаханов (ЛНР), рассказала РБК, что с 5:00 автобус стоит на трассе в районе Павловска. «Просим, чтобы пропустили автобусы. Никто нас не слышит. Мы, как стадо овец, стоим на солнце. Воду нам предложили после того, как я позвонила в приемную губернатора Воронежской области».
Еще одна женщина рассказала, что ей с мужем удалось через поля и деревни доехать от Ростова до Каменск-Шахтинского, где в 7 утра дорога была перекрыта: «Полицейский сказал мужу ехать через Волгоград, там открыли дорогу. Другого пути нет, на Москву все перекрыто, много военных».
Автомобилист из Тульской области рассказал РБК, что выезд на М-4 со стороны Тулы перекрыт сотрудниками ГИБДД. «Никого не пропускают, на каждом съезде стоит ДПС», — сказал он.