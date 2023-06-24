Перекрытия на федеральных трассах при режиме КТО. Главное

Власти назвали места перекрытий на федеральных трассах в России при режиме КТО

На М-4 на фоне введения режима КТО в нескольких регионах перекрыт ряд участков. Водителям рекомендуют не пользоваться трассой, которая связывает Москву и Ростов. Перекрытия есть и на других дорогах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Трасса М-4 «Дон» связывает Москву с южными регионами страны. Она проходит через несколько районов Подмосковья, восток Тульской области, запад Липецкой области, пересекает Воронежскую область, а далее и Ростовскую область. Платные участки позволяют объезжать крупные города (в том числе Воронеж и Елец).

В ночь на 24 июня начались перекрытия этой автодороги:

власти Ростовской области сообщили о перекрытии нескольких участков в Миллеровском, Красносулинском районах, в районе городов Каменск-Шахтинский, Шахты и Новошахтинск. В результате там образовались пробки, спасатели начали подвоз питьевой воды застрявшим в заторах;

позже трасса была перекрыта на границе Липецкой и Воронежской областей. Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил об организации оперативного штаба в Хлевенском районе, подвозе воды и питания оказавшимся в пробке водителям;

губернатор Воронежской области Александр Гусев утром сообщил о перекрытии трассы М-4 на всей территории региона. Ранее власти рекомендовали не пользоваться этой дорогой;

власти Липецкой области около полудня сообщили, что в регионе ограничено движение через все выезды на трассу «Дон». Разрешен лишь съезд с федеральной трассы;

власти Тульской области объявили о перекрытии транзитного проезда по трассе «Дон» со стороны Подмосковья и Липецкой области;

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что полностью перекрыты объезды городов Павловск (Воронежская область), Воронеж, Ефремов (Тульская область), Хлевное (Липецкая область).

Трасса «Дон» — не единственная, где в субботу возникли проблемы. Так, ограничено движение на мостах через Оку на трассах «Урал» (115-й километр в районе Коломны) и «Крым» (103-й километр в районе Серпухова).

В Москве, Подмосковье и Воронежской области утром в субботу был введен режим контртеррористической операции (КТО). Он позволяет в том числе ограничивать движение автомобилей и пешеходов, а также досматривать машины.

Что говорят очевидцы

Пассажирка автобуса, который ехал из Москвы в Стаханов (ЛНР), рассказала РБК, что с 5:00 автобус стоит на трассе в районе Павловска. «Просим, чтобы пропустили автобусы. Никто нас не слышит. Мы, как стадо овец, стоим на солнце. Воду нам предложили после того, как я позвонила в приемную губернатора Воронежской области».

Еще одна женщина рассказала, что ей с мужем удалось через поля и деревни доехать от Ростова до Каменск-Шахтинского, где в 7 утра дорога была перекрыта: «Полицейский сказал мужу ехать через Волгоград, там открыли дорогу. Другого пути нет, на Москву все перекрыто, много военных».

Автомобилист из Тульской области рассказал РБК, что выезд на М-4 со стороны Тулы перекрыт сотрудниками ГИБДД. «Никого не пропускают, на каждом съезде стоит ДПС», — сказал он.