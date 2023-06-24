Перекрытия на федеральных трассах при режиме КТО. Главное

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях интернета Политика, 14:31
Минобороны сообщило об ударах по двум украинским аэродромам Политика, 14:26
ЧВК в Ростове и дело о мятеже против Пригожина. Главное к 14:20 мск Политика, 14:20
Власти Польши начали консультации с военными из-за ситуации в России Политика, 14:18
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности Политика, 14:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:13
У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону прозвучал взрыв Политика, 14:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Лучший баскетболист сезона Единой лиги ВТБ перешел в греческий клуб Спорт, 13:58
Собянин опроверг сообщения об ограничении въезда и выезда из Москвы Политика, 13:55
Перекрытия на федеральных трассах при режиме КТО. Главное Общество, 13:47
Движение по Москве-реке приостановили Политика, 13:46
Пригожин отказался «прийти с повинной» Политика, 13:37
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 13:31
Медведев назвал действия Пригожина «расколом и предательством» Политика, 13:29
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Перекрытия на федеральных трассах при режиме КТО. Главное

Власти назвали места перекрытий на федеральных трассах в России при режиме КТО
На М-4 на фоне введения режима КТО в нескольких регионах перекрыт ряд участков. Водителям рекомендуют не пользоваться трассой, которая связывает Москву и Ростов. Перекрытия есть и на других дорогах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Трасса М-4 «Дон» связывает Москву с южными регионами страны. Она проходит через несколько районов Подмосковья, восток Тульской области, запад Липецкой области, пересекает Воронежскую область, а далее и Ростовскую область. Платные участки позволяют объезжать крупные города (в том числе Воронеж и Елец).

В ночь на 24 июня начались перекрытия этой автодороги:

  • власти Ростовской области сообщили о перекрытии нескольких участков в Миллеровском, Красносулинском районах, в районе городов Каменск-Шахтинский, Шахты и Новошахтинск. В результате там образовались пробки, спасатели начали подвоз питьевой воды застрявшим в заторах;
  • позже трасса была перекрыта на границе Липецкой и Воронежской областей. Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил об организации оперативного штаба в Хлевенском районе, подвозе воды и питания оказавшимся в пробке водителям;
  • губернатор Воронежской области Александр Гусев утром сообщил о перекрытии трассы М-4 на всей территории региона. Ранее власти рекомендовали не пользоваться этой дорогой;
  • власти Липецкой области около полудня сообщили, что в регионе ограничено движение через все выезды на трассу «Дон». Разрешен лишь съезд с федеральной трассы;
  • власти Тульской области объявили о перекрытии транзитного проезда по трассе «Дон» со стороны Подмосковья и Липецкой области;
  • Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что полностью перекрыты объезды городов Павловск (Воронежская область), Воронеж, Ефремов (Тульская область), Хлевное (Липецкая область).

Трасса «Дон» — не единственная, где в субботу возникли проблемы. Так, ограничено движение на мостах через Оку на трассах «Урал» (115-й километр в районе Коломны) и «Крым» (103-й километр в районе Серпухова).

В Москве, Подмосковье и Воронежской области утром в субботу был введен режим контртеррористической операции (КТО). Он позволяет в том числе ограничивать движение автомобилей и пешеходов, а также досматривать машины.

Что говорят очевидцы

Пассажирка автобуса, который ехал из Москвы в Стаханов (ЛНР), рассказала РБК, что с 5:00 автобус стоит на трассе в районе Павловска. «Просим, чтобы пропустили автобусы. Никто нас не слышит. Мы, как стадо овец, стоим на солнце. Воду нам предложили после того, как я позвонила в приемную губернатора Воронежской области».

Читайте на РБК Pro
Ставка в Турции может взлететь с 8,5% до 25%. Что ждет экономику и лиру
Как бокал вина вечером влияет на ваш сон и вес
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Как найти работу после увольнения: советы сотрудников Google и Amazon

Еще одна женщина рассказала, что ей с мужем удалось через поля и деревни доехать от Ростова до Каменск-Шахтинского, где в 7 утра дорога была перекрыта: «Полицейский сказал мужу ехать через Волгоград, там открыли дорогу. Другого пути нет, на Москву все перекрыто, много военных».

Автомобилист из Тульской области рассказал РБК, что выезд на М-4 со стороны Тулы перекрыт сотрудниками ГИБДД. «Никого не пропускают, на каждом съезде стоит ДПС», — сказал он.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок, Анастасия Серова Анастасия Серова
трасса М-4 перекрытие движения
Материалы по теме
Путин сравнил действия Пригожина с ударом в спину и 1917 годом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter