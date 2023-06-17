Медведев отреагировал на заявления Байдена словами «Боже, храни королеву»

Дмитрий Медведев (Фото: ТАСС)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова американского президента Джо Байдена о том, что решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии является «совершенно безответственным».

«Это притом что американское ядерное оружие размещено на просторах Европы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. И это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас. Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие. Боже, храни королеву», — написал он в телеграм-канале.

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что первые российские ядерные заряды были перемещены в Белоруссию. В ответ на просьбу прокомментировать это Байден заявил, что «это совершенно безответственно». Днем ранее, выступая в штате Коннектикут с речью о необходимости ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия, президент США сказал: «Боже, храни королеву». В пресс-службе Белого дома после этого уточнили, что Байден не завершал так речь, а комментировал высказывание кого-то из толпы.

В конце марта Путин объявил о планах разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. В Минобороны это объясняли отказом США вывести ядерное оружие с территории Европы и угрозой со стороны НАТО. Глава ведомства Сергей Шойгу уточнил, что контроль и решение по применению оружия останутся за Москвой.

Байден выразил беспокойство из-за перемещения ядерного оружия и дал действиям Москвы «чрезвычайно негативную» оценку. При этом в Белом доме сочли, что угрозы войны из-за этого процесса не возникает. В Евросоюзе решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии назвали безответственной эскалацией. В НАТО, в свою очередь, заявили, что блок отслеживает ситуацию.