Байден закончил речь об оружии фразой «Боже, храни королеву»

Джо Байден (Фото: John Moore / Getty Images)

Президент США Джо Байден, завершая выступления в штате Коннектикут о необходимости ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия, сказал «Боже, храни королеву», сообщает Independent.

Перед этим Байден заявил собравшимся, что в район, где проходил саммит, надвигается шторм, поэтому он не сможет пожать руку каждому присутствующему. Вместо этого он пообещал сфотографироваться с каждой частью публики. «Я буду стоять перед каждой секцией. <...> Если вы видите камеру, то и они видят вас. Обещаю, что это наименее важная часть этой встречи», — добавил президент. После чего и произнес фразу о королеве.

Пресс-служба Белого дома сообщила газете, что фразу о королеве Байден использовал, комментируя высказывания кого-то в толпе.

Нынешним монархом Великобритании является король Карл III, сын Елизаветы II, умершей в 2022 году. «Боже, храни королеву» — национальный гимн страны, когда правящим монархом является женщина, уточняет портал Metro. Телеканал Fox News сообщает, что завершающая фраза Байдена привела в замешательство пул журналистов Белого дома. «Некоторые из вас спрашивали меня, почему он мог это сказать — я понятия не имею. Другие журналисты пула тоже не понимают», — сказал корреспондент Dallas Morning News в администрации Байдена Тодд Гиллман.

В январе Байден призывал конгресс одобрить запрет продажи штурмового оружия. Он отметил, что «за короткое время» по всей стране происходила «трагедия за трагедией» — например, массовые расстрелы в Колорадо и Монтерей-Парке. При этом, по его словам, акты насилия с применением оружия, о которых не сообщают СМИ, совершаются ежедневно.

В США принят закон об ужесточении контроля за оборотом стрелкового оружия. Он предусматривает усиление проверки биографии покупателей оружия в возрасте до 21 года и закрывает «лазейку для бойфренда»: люди, осужденные за домашнее насилие, не могут приобретать огнестрельное оружие в течение пяти лет.