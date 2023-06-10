Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Умер актер сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе Общество, 02:53
В конгресс США вновь внесли закон о признании России спонсором терроризма Политика, 02:45
Костин заявил, что ВТБ не держал «деньги наркокартелей» Финансы, 02:10
В США заявили, что не видят угроз ядерной войны из-за оружия в Белоруссии Политика, 01:57
В Минобороны опровергли данные о рассылке повесток по СМС в Петербурге Политика, 01:27
Киев признал, что Украина не вступит в НАТО до конца боевых действий Политика, 01:13
Сможет ли «Манчестер Сити» завоевать требл. Интриги финала Лиги чемпионов Спорт, 01:04
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
«Зеркало недели» узнало о лишении Медведчука звания академика Политика, 00:55
Мишустин создал правкомиссию по ситуации в Херсонской области Общество, 00:48
В Одессе прогремели взрывы Политика, 00:33
Рогов предупредил о «жаркой ночи» на запорожском направлении Политика, 00:16
Джонсон ушел из парламента Британии из-за расследования о вечеринках Политика, 00:02
Это ветка: сколько зарабатывает новый проект «Страдающего Средневековья» Pro, 00:01
Потоптался на шарфе «Спартака» и изменил жене. Скандалы с участием Дзюбы Спорт, 00:00
Политика ,  
0 

В США заявили, что не видят угроз ядерной войны из-за оружия в Белоруссии

Джон Кирби: США не видят риска ядерной войны из-за размещения оружия в Белоруссии

США не видят каких-либо указаний, что есть угроза ядерной войны, из-за размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN. Его слова приводит в своем Twitter журналистка телеканала Кристиан Аманпур.

«Мы не видим ничего, что могло бы быть указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны на Украине или на континенте», — сказал Кирби.

Кроме того, Вашингтон не видит ничего, что заставило бы изменить его собственную позицию по сдерживанию стратегических сил, добавил представитель Белого дома.

25 марта президент России Владимир Путин анонсировал размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он заявил, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для него. Глава государства также подчеркнул, что Россия не будет отдавать Белоруссии ядерное оружие под контроль, а просто разместит его на территории страны.

В российском Минобороны объясняли такое решение отказом США вывести ядерное оружие с территории Европы и угрозой со стороны НАТО. Путин отмечал, что еще одним поводом стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

9 июня российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется после завершения 7–8 июля подготовки сооружений для него.

Читайте на РБК Pro
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
Из-за каких ошибок мышления люди болезненно реагируют на критику
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Как блогерам избежать излишнего внимания ФНС и Следственного комитета
Теги
Джон Кирби США ядерная война ядерное оружие Белоруссия
Материалы по теме
Путин назвал сроки размещения ядерного оружия в Белоруссии
Политика
Кремль заявил об открытости России к диалогу с США о ядерном разоружении
Политика
Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter