В США заявили, что не видят угроз ядерной войны из-за оружия в Белоруссии

США не видят каких-либо указаний, что есть угроза ядерной войны, из-за размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN. Его слова приводит в своем Twitter журналистка телеканала Кристиан Аманпур.

«Мы не видим ничего, что могло бы быть указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны на Украине или на континенте», — сказал Кирби.

Кроме того, Вашингтон не видит ничего, что заставило бы изменить его собственную позицию по сдерживанию стратегических сил, добавил представитель Белого дома.

25 марта президент России Владимир Путин анонсировал размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он заявил, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для него. Глава государства также подчеркнул, что Россия не будет отдавать Белоруссии ядерное оружие под контроль, а просто разместит его на территории страны.

В российском Минобороны объясняли такое решение отказом США вывести ядерное оружие с территории Европы и угрозой со стороны НАТО. Путин отмечал, что еще одним поводом стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

9 июня российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется после завершения 7–8 июля подготовки сооружений для него.