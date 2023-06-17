Президент Путин заявил африканцам о готовности России к конструктивному диалогу по Украине

Путин заявил африканцам о готовности к конструктивному диалогу по Украине

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Россия готова вести конструктивный диалог с теми, кто желает мира на принципах справедливости и учета интересов всех сторон. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе переговоров с представителями государств Африки по урегулированию на Украине в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», — сказал Путин.

Россия ценит сбалансированное отношение африканских стран к ситуации на Украине и их стремление разрешить конфликт, подчеркнул президент.

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