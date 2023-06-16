Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 15 июн, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 15 июн, 16:09
Военная операция на Украине. Карта на 16 июня Политика, 13:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:01
Мордашов призвал не повышать налоги в России Бизнес, 12:59
Бывший менеджер «Барселоны» рассказал, что долг клуба составляет €3 млрд Спорт, 12:54
Встреча Путина и президента ОАЭ на ПМЭФ. Видео Политика, 12:53
Ушаков заявил, что не получал проекта «мирного плана» Африки по Украине Политика, 12:51
Bloomberg сообщил о «чертовски дорогом» содержании истребителей для Киева Политика, 12:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Медведев пообещал постоянный конфликт для Украины при стремлении в НАТО Политика, 12:42
Как разрешать конфликты малой кровью: четыре совета руководителям команд Pro, 12:40
Суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. певицу Монеточку Общество, 12:39
WhatsApp разрешит использовать несколько аккаунтов на одном устройстве Бизнес, 12:38
Греф не смог завести автомобиль для чиновников Lada Aurа Технологии и медиа, 12:37
Гендиректор «Аквилона» — о том, как сделать морские круизы массовыми Новая экономика, 12:37
«Мастерчейн» провела крупнейшее в России размещение ЦФА на 15 млрд руб. Крипто, 12:34
ПМЭФ-2023 ,  
0 

Ушаков заявил, что не получал проекта «мирного плана» Африки по Украине

Помощник президента Ушаков: Россия не получала проекта «мирного плана» Африки по Украине
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости)

Россия видела сообщения с конкретными мерами «мирного плана» лидеров стран Африки по украинскому конфликту, но официально его еще не присылали, заявил «Интерфаксу» помощник президента Юрий Ушаков на ПМЭФ.

Ранее Reuters узнал, какие меры по урегулированию могут предложить лидеры африканских стран. Среди них — вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановка ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций и «безусловная» сделка по зерну и удобрениям.

«Предложения, которые там озвучены, если они там озвучены, то будем обсуждать в субботу на встрече нашего президента с лидерами африканских стран», — добавил Ушаков.

Практические детали формата участия президента Владимира Путина на саммите БРИКС также будут обсуждаться с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой во время его визита в Санкт-Петербург 17 июня, уточнил помощник главы государства.

Лидеры стран Африки, а именно ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта наряду с другими странами тоже решили предложить обеим сторонам конфликта свою мирную инициативу. В связи с этим президент ЮАР Рамафоса решил посетить Украину (визит состоялся 16 июня) и Россию и обсудить мирный план с главами обоих государств.

Саммит стран БРИКС пройдет в августе. Участие Путина под вопросом после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест по подозрению в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

Читайте на РБК Pro
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase
Как составить портрет идеального кандидата и зачем это нужно

Власти ЮАР предложили Рамафосе три возможных варианта приглашения российской стороны, писала местная газета The Sunday Times. Первый подразумевает, что Путина на саммите будет представлять российский МИД, второй — что он примет участие во встрече виртуально. Наконец, чиновники предлагают попросить Китай, который в 2022 году выступал хозяином саммита БРИКС, провести встречу у себя и в этот раз.

Теги
Юрий Ушаков Африка Украина ПМЭФ
Материалы по теме
Подоляк отверг предложения Бразилии, Индонезии и Африки о переговорах
Политика
Times назвала возможные варианты участия Путина в саммите БРИКС в ЮАР
Политика
В МИДе назвали вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter