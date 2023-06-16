Ушаков заявил, что не получал проекта «мирного плана» Африки по Украине

Юрий Ушаков (Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости)

Россия видела сообщения с конкретными мерами «мирного плана» лидеров стран Африки по украинскому конфликту, но официально его еще не присылали, заявил «Интерфаксу» помощник президента Юрий Ушаков на ПМЭФ.

Ранее Reuters узнал, какие меры по урегулированию могут предложить лидеры африканских стран. Среди них — вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановка ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций и «безусловная» сделка по зерну и удобрениям.

«Предложения, которые там озвучены, если они там озвучены, то будем обсуждать в субботу на встрече нашего президента с лидерами африканских стран», — добавил Ушаков.

Практические детали формата участия президента Владимира Путина на саммите БРИКС также будут обсуждаться с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой во время его визита в Санкт-Петербург 17 июня, уточнил помощник главы государства.

Лидеры стран Африки, а именно ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта наряду с другими странами тоже решили предложить обеим сторонам конфликта свою мирную инициативу. В связи с этим президент ЮАР Рамафоса решил посетить Украину (визит состоялся 16 июня) и Россию и обсудить мирный план с главами обоих государств.

Саммит стран БРИКС пройдет в августе. Участие Путина под вопросом после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест по подозрению в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

Власти ЮАР предложили Рамафосе три возможных варианта приглашения российской стороны, писала местная газета The Sunday Times. Первый подразумевает, что Путина на саммите будет представлять российский МИД, второй — что он примет участие во встрече виртуально. Наконец, чиновники предлагают попросить Китай, который в 2022 году выступал хозяином саммита БРИКС, провести встречу у себя и в этот раз.