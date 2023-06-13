Путин назвал условие мирного урегулирования на Украине

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Россия не отказывалась от переговоров для мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами. Если Запад хочет завершения конфликта мирным путем, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, также сказал он.

«Мы понимаем, что ключ к решению проблем на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки ворожений и техники», — сказал президент.

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