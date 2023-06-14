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Лукашенко рассказал о поимке диверсанта под Смоленском вместе с Россией

Лукашенко: под Смоленском поймали диверсанта при попытке попасть в Белоруссию через Россию
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белорусские силовики совместно с сотрудниками ФСБ России поймали под Смоленском диверсанта, который пытался попасть в Белоруссию через Россию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Недавно попытка была: с России опять завели диверсанта против нас чего-то тут совершить. Мы отследили его сразу, и мы вели его. <...> Когда мы поняли, что можем его не удержать, мы вместе с Сашей Бортниковым (директор ФСБ России. — РБК) задержали его в Смоленске. И выявили целую группу», — рассказал Лукашенко.

«Вот в Мачулищах [при подготовке диверсии] 20 человек: Польша, Украина, Беларусь, Россия. 20 человек, с которыми он имел контакт, он потом признался. Мы их всех задержали», — продолжил президент Белоруссии.

Власти страны неоднократно сообщали о попытках совершить теракты после начала военной операции на Украине. В марте КГБ Белоруссии отчитался о ликвидации в Гродно вооруженного иностранца, который готовился совершить теракт. В ведомстве утверждают, что он оказывал сопротивление при задержании с помощью автомата и боевых гранат. 12 мая Минобороны республики сообщило о задержании водителя фуры, который попытался напасть на белорусских военных, участвовавших в усилении госграницы. По информации ведомства, водитель собирался использовать взрывное устройство и скрыться.

В начале мая Лукашенко сказал, что в последнее время в республику стали чаще проникать диверсанты. Он поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволили бы диверсантам проникать в страну.

В начале мая белорусское издание «Зеркало» сообщило, что на границе России и Белоруссии появились контрольно-пропускные пункты. В белорусском Госпогранкомитете объяснили проверки «мониторинговыми мероприятиями» и заявили, что никаких контрольно-пропускных пунктов на границе нет.

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8 июня близкий к Минобороны Белоруссии телеканал «ВоенТВ» сообщил, что Минск усилил охрану границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций. Кроме того, в марте в стране создали отряд спецназа «Беркут» для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Этим же занимаются и другие подобные отряды белорусского спецназа — например, «Рысь», «Смерч» и «Честь».

Теги
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Белоруссия Александр Лукашенко ФСБ диверсанты
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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