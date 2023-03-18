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В Белоруссии сформируют спецназ «Беркут»

Замминистра МВД: в Белоруссии сформируют спецназ «Беркут»

Среди новых подразделений специального назначения в Белоруссии будет отряд «Беркут», сообщил заместитель министра внутренних дел страны Николай Карпенков, передает «Беларусь сегодня».

«Заканчивается его укомплектование, на контрактную службу сюда приходят военнослужащие, завершающие этой весной срочную военную службу в бригаде спецназа», — сообщил замминистра.

Задачей «Беркута» будет борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Этим же будут заниматься и другие подобные отряды — например, «Рысь», «Смерч» и «Честь».

Карпенков рассказал, что для противостояния диверсантам внутренние войска будут применять беспилотники. «С помощью дронов можно осмотреть всю территорию, не подвергая опасности жизни наших особо подготовленных военнослужащих». — отметил он, передает БЕЛТА.

Раньше спецподразделение «Беркут» существовало на Украине. Его создали в 1992 году, в 2014 году оно было расформировано после Евромайдана. В ходе протестов против экс-президента Виктора Януковича власти использовали «Беркут» для силовых акций против оппозиции. Именно это подразделение разогнало Майдан в конце 2013 года, а затем участвовало в попытках штурма постоянного лагеря протестующих в центре Киева. Приказ о роспуске спецназа подписал тогдашний врио главы МВД Украины Арсен Аваков.

Теги
Белоруссия «Беркут» спецназ МВД
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