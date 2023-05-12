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Водитель фуры попытался напасть с бомбой на военных в Белоруссии

Водитель фуры попытался напасть на белорусских военных с применением взрывного устройства
51-летний водитель грузовика попытался напасть на белорусских военных, участвующих в усилении госграницы. Никто не пострадал, злоумышленника задержали — Минобороны усмотрело в его действиях признаки экстремизма
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Водитель большегрузного автомобиля попытался напасть на белорусских военных «с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств», сообщило Минобороны республики. 51-летнего злоумышленника задержали, никто не пострадал.

Мужчина пытался напасть на «группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков Государственной границы», уточнили в ведомстве. После нападения он собирался скрыться, но военные блокировали его автомобиль.

«В действиях водителя усматриваются признаки экстремизма», — заявили в министерстве.

В Белоруссии после начала российской военной операции на Украине неоднократно заявляли о попытках нападений. 9 мая КГБ объявил о задержании четырех человек, которые готовили теракты в связи с Днем Победы. Фигуранты дела признали вину. По версии следствия, теракты должны были осуществить по заказу Украины.

Президент Александр Лукашенко в марте сообщал о неудавшейся попытке СБУ вместе с ЦРУ уничтожить на территории республики российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. В том же месяце КГБ отчитался о ликвидации в Гродно вооруженного иностранца, который, по данным ведомства, готовился совершить теракт. Спецслужба утверждала, что он оказывал сопротивление с помощью автомата и боевых гранат.

В конце марта Лукашенко заявил, что республика «не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня», за все годы своей независимости. Белоруссию, по мнению Лукашенко, «пытаются втянуть в войну», и этому способствуют соседние страны НАТО.

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