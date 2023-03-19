КГБ ликвидировал в Гродно готовившего теракт вооруженного иностранца
Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии в Гродно ликвидировали вооруженного иностранца, подозревавшегося в подготовке теракта, говорится на сайте ведомства.
Мужчину, которого КГБ назвал «гражданином Л.», ликвидировали 19 марта на улице Курчатова в Гродно. «Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ», — сообщили в ведомстве. Никто не пострадал
Следственное управление Комитета госбезопасности возбудило уголовное дело по факту произошедшего. По какой конкретно статье его завели и гражданином какой страны был задержанный, в ведомстве не уточнили.
сообщил, что спецслужбы страны задержали «террориста украинских спецслужб» и его пособников. Они пытались взорвать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи. «Террорист», по словам Лукашенко, был гражданином России с украинским паспортом: мужчина родился в Кривом Роге, но жил в Крыму. В 2014 году его завербовали украинские спецслужбы, утверждал президент Белоруссии. В организации операции он обвинял Службу безопасности Украины и Центральное разведывательное управление США. В КГБ Белоруссии заявили, что готовить атаку помогала «агентура спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов».
Следователи завели уголовное дело по статье о теракте (ст. 289 УК Белоруссии). По нему задержали более 20 человек, в том числе непосредственного исполнителя.