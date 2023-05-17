В Белоруссии объяснили проверки на границе с Россией

Грузовые фуры у автомобильного пункта пропуска в пограничной зоне с Белоруссией (Фото: Федор Ловчанский / РИА Новости)

На границе России и Белоруссии проводят «мониторинговые мероприятия», никаких контрольно-пропускных пунктов там нет. Так в Госпогранкомитете Белоруссии РБК ответили на просьбу прокомментировать информацию об очередях на границе.

О том, что между Россией и Белоруссией появились КПП с таможенниками, накануне писала «Фонтанка». Читатель издания в один из дней простоял на границе с 10:30 до 18:30. Очевидцы жаловались, что с 5 мая проверки идут на всех основных автомобильных трассах, некоторых водителей фотографируют. Особенно большие очереди скапливаются на выезде из Белоруссии, отмечала «Фонтанка».

Согласно данным «Яндекс. Карт» по состоянию на 18:30 17 мая, движение затруднено в обе стороны на участке трассы М-1 на границе Витебской и Смоленской областей.

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник 17 мая заявил на брифинге, что на границе ведется «не совсем контроль», а «скорее мониторинг ситуации». Он связан с предстоящим вступлением в силу межправительственного соглашения о единой визовой политике и взаимном признании виз.

Алейник добавил, что мониторинг белорусские пограничники ведут «в тесном взаимодействии» с российскими, которые «тоже там присутствуют». Ситуацию на границе он назвал достаточно спокойной.

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз летом 2020 года. Согласно документу, иностранцы с действующей визой одной страны смогут свободно пребывать на территории другого государства на протяжении срока ее действия. Иностранные граждане могут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по основным автомобильным дорогам. При этом каждая из стран оставляет за собой право отказать гражданам третьих государств во въезде или сократить срок их нахождения на своей территории.

В начале мая в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на дорогах между республикой и Россией появились контрольно-пропускные пункты «в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз». Контроль пообещали выставить на шести основных въездах из России. Меру ведомство назвало временной, «до особого распоряжения».

Издание «Зеркало» писало, что погранпункты разместили, в частности, на выезде из республики через Добруш в Гомельской области, а также на трассе М-1 у границы.