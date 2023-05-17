В Белоруссии объяснили проверки на границе с Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 87,57 (+0,41) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 80,76 (+0,78) Инвестиции, 17:35
Правительство Пакистана решило запретить криптовалюты Крипто, 18:39
Гражданин Киргизии получил десять лет колонии за участие в спецоперации Политика, 18:37
Сборная США выиграла четвертый матч подряд на чемпионате мира по хоккею Спорт, 18:37
Живодерство или защита: что важно знать о законе о безнадзорных животных Политика, 18:23
В Финляндии ввели комиссию в €5 тыс. для расчетов посольства России Политика, 18:22
Собянин назвал Москву лидером по уровню безопасности дорожного движения Город, 18:16
В Белоруссии объяснили проверки на границе с Россией Политика, 18:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
CNN узнал о возможности отремонтировать поврежденный Patriot на Украине Политика, 18:14
Выше ожиданий: чем удивит квартал небоскребов на северо-востоке Москвы Недвижимость, 18:07
Как крупные ретейлеры развивают культуру потребления российских вин Новая экономика, 18:06
Новый этап развития: как изменится рынок NFT в 2023 году Крипто, 18:05
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 18:05
ЦБ сообщил о заблокированных в ПИФах активах на сумму ₽154 млрд Инвестиции, 17:59
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 17:57
Политика ,  
0 

В Белоруссии объяснили проверки на границе с Россией

Госпогранкомитет Белоруссии объяснил очереди на границе с Россией мониторингом
Грузовые фуры у автомобильного пункта пропуска&nbsp;в пограничной зоне с Белоруссией
Грузовые фуры у автомобильного пункта пропуска в пограничной зоне с Белоруссией (Фото: Федор Ловчанский / РИА Новости)

На границе России и Белоруссии проводят «мониторинговые мероприятия», никаких контрольно-пропускных пунктов там нет. Так в Госпогранкомитете Белоруссии РБК ответили на просьбу прокомментировать информацию об очередях на границе.

О том, что между Россией и Белоруссией появились КПП с таможенниками, накануне писала «Фонтанка». Читатель издания в один из дней простоял на границе с 10:30 до 18:30. Очевидцы жаловались, что с 5 мая проверки идут на всех основных автомобильных трассах, некоторых водителей фотографируют. Особенно большие очереди скапливаются на выезде из Белоруссии, отмечала «Фонтанка».

Согласно данным «Яндекс. Карт» по состоянию на 18:30 17 мая, движение затруднено в обе стороны на участке трассы М-1 на границе Витебской и Смоленской областей.

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник 17 мая заявил на брифинге, что на границе ведется «не совсем контроль», а «скорее мониторинг ситуации». Он связан с предстоящим вступлением в силу межправительственного соглашения о единой визовой политике и взаимном признании виз.

Алейник добавил, что мониторинг белорусские пограничники ведут «в тесном взаимодействии» с российскими, которые «тоже там присутствуют». Ситуацию на границе он назвал достаточно спокойной.

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз летом 2020 года. Согласно документу, иностранцы с действующей визой одной страны смогут свободно пребывать на территории другого государства на протяжении срока ее действия. Иностранные граждане могут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по основным автомобильным дорогам. При этом каждая из стран оставляет за собой право отказать гражданам третьих государств во въезде или сократить срок их нахождения на своей территории.

В начале мая в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на дорогах между республикой и Россией появились контрольно-пропускные пункты «в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз». Контроль пообещали выставить на шести основных въездах из России. Меру ведомство назвало временной, «до особого распоряжения».

Читайте на РБК Pro
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион
Как не дать сожалениям испортить жизнь: объясняет Дэниел Пинк

Издание «Зеркало» писало, что погранпункты разместили, в частности, на выезде из республики через Добруш в Гомельской области, а также на трассе М-1 у границы.

Теги
Белоруссия пограничники новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter