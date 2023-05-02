Лукашенко заявил, что диверсанты стали чаще проникать в Белоруссию

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В последнее время участились случаи проникновения диверсантов в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения безопасности государственной границы.

Лукашенко поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволят диверсантам проникать в страну. Белорусский президент отметил, что обстановка вокруг республики остается сложной, в том числе из-за наращивания военного потенциала НАТО.

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель доложил, ссылаясь на данные разведки и других подразделений, что вокруг Белоруссии ожидается обострение оперативной обстановки.

В конце марта Лукашенко говорил, что «за все годы независимости Беларусь не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня». По его мнению, страну «пытаются втянуть в войну», в этом «усердствуют» соседние с ней страны, в частности Польша. Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск не планирует вступать в военный конфликт.

Начальник радиотехнических войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии Александр Воробьев утверждал, что у границ Белоруссии растет угроза, вблизи ее территории часто пролетают самолеты-разведчики. В конце апреля Минобороны республики сообщило, что ищет диверсантов с помощью дронов.

В начале марта Лукашенко рассказал о провалившейся «операции против Белоруссии». По его словам, Служба безопасности Украины вместе с разведкой США пытались уничтожить на территории республики российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, но злоумышленников задержали. Как утверждает Лукашенко, операцию начали планировать от пяти до восьми месяцев назад, подготовив для этого террориста — гражданина России с украинским паспортом, который родился в Кривом Роге, но жил в Крыму.