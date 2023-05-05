В погранкомитете Белоруссии объяснили КПП на границе с Россией подготовкой к признанию виз

В Белоруссии объяснили проверку паспортов на границе с Россией

Автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области (Фото: Федор Ловчанский / РИА Новости)

Контрольно-пропускные пункты на дорогах между Россией и Белоруссией появились «в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз», сказали РБК на горячей линии белорусского Госпогранкомитета.

«С сегодняшнего дня приступили к мониторингу обстановки на белорусско-российском участке до особого указания о взаимном признании», — пояснили там.

РБК направил запрос в пограничную службу ФСБ России.

5 мая белорусское издание «Зеркало» писало, что Белоруссия ввела временный пограничный контроль на границе с Россией, у въезжающих проверяют паспорта. По словам очевидцев, погранпункты, в частности, разместили на выезде из республики через Добруш в Гомельской области, а также на трассе М1 у границы. Дежурная Гомельской погрангруппы пояснила изданию, что «на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов». На горячей линии Госпогранкомитета уточнили, что контроль выставят на шести основных въездах из России. Это временная мера, «до особого распоряжения», сказали там.

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