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В Белоруссии объяснили проверку паспортов на границе с Россией

В погранкомитете Белоруссии объяснили КПП на границе с Россией подготовкой к признанию виз
Автомобильный пункт пропуска &laquo;Новые Юрковичи&raquo; в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области (Фото: Федор Ловчанский / РИА Новости)

Контрольно-пропускные пункты на дорогах между Россией и Белоруссией появились «в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз», сказали РБК на горячей линии белорусского Госпогранкомитета.

«С сегодняшнего дня приступили к мониторингу обстановки на белорусско-российском участке до особого указания о взаимном признании», — пояснили там.

РБК направил запрос в пограничную службу ФСБ России.

5 мая белорусское издание «Зеркало» писало, что Белоруссия ввела временный пограничный контроль на границе с Россией, у въезжающих проверяют паспорта. По словам очевидцев, погранпункты, в частности, разместили на выезде из республики через Добруш в Гомельской области, а также на трассе М1 у границы. Дежурная Гомельской погрангруппы пояснила изданию, что «на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов». На горячей линии Госпогранкомитета уточнили, что контроль выставят на шести основных въездах из России. Это временная мера, «до особого распоряжения», сказали там.

Материал дополняется

Авторы
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Елена Чернышова
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