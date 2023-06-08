Белоруссия усилила охрану границы с Украиной спецназом

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Белоруссия усилила охрану границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций. Об этом сообщил близкий к Минобороны Белоруссии телеканал «ВоенТВ», передает «Интерфакс».

«Десантники используют дроны, тепловизионные приборы, ночные прицелы и готовы к различным вариантам развития обстановки», — говорится в сообщении телеканала.

В марте в Белоруссии был сформирован отряд спецназа «Беркут», задачами которого является борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Этим же занимаются и другие подобные отряды белорусского спецназа — например, «Рысь», «Смерч» и «Честь».

Отряд спецназа «Рысь» был сформирован в декабре 2022 года в составе воинской части 3214.