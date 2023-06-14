Лукашенко исключил обсуждение с белорусами вступления в войну

Решение о вступлении Белоруссии в войну будет принимать президент, белорусский народ спрашивать не будут, заявил Лукашенко. По его словам, для страны существуют угрозы со стороны Украины, Польши и прибалтийских государств

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Если Белоруссии придется вступить в военный конфликт, то решение об этом будет принимать главнокомандующий страны, белорусский народ спрашивать не будут, заявил президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Запись опубликовал «Sputnik Беларусь».

«Если начнется война, я никакое общество, ничего спрашивать не намерен. Это война, я должен принимать решение. Общество избирает президента, <...> это он принимает решение и как главком, главнокомандующий отдает команды и распоряжения», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Минск начнет участие в боевых действиях, в том числе и в военной операции на Украине, если против него совершат «полномасштабную агрессию», когда войска другого государства перейдут границы и начнут войну. По словам Лукашенко, угроза для Белоруссии существует со стороны прибалтийских стран, Польши и Украины.

Президент подчеркнул, что не считает правильным озвучивать, что является для Белоруссии пересечением красной линии, поскольку такие линии «двигаются то вперед, то назад». Для ответа на атаки у страны достаточно «мощи», отметил лидер.

По словам Лукашенко, попытка нападения на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи несколько месяцев назад — «это еще не агрессия», а провокация, с ними Минск справляется. Провокацию готовили Служба безопасности Украины (СБУ) и Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), утверждал Лукашенко. По подозрению в организации атаки задержали гражданина России, родившегося на Украине и разбирающегося в IТ-сфере, а также его пособников, говорил глава государства.

Он добавил, что нельзя считать агрессией и происходящие в приграничных с Украиной российских областях вылазки диверсантов. Это «очень ощутимая и сильная провокация», заявил Лукашенко, такие события выявили недоработки, которые решаются.

Говоря о конфликте на Украине, президент заявил, что существуют большие предпосылки для его завершения. По его словам, «подавляющее большинство людей [на Украине] хотят прекратить войну», и это нужно сделать, чтобы не погибали люди.