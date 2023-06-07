Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21) Инвестиции, 16:35
Зеленский заявил, что у Киева сейчас нет доказательств по Каховской ГЭС Политика, 22:54
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 22:42
Зеленский заявил о шоке из-за реакции ООН и Красного Креста на ГЭС Политика, 22:31
Папа римский Франциск перенес операцию Политика, 22:26
Мэр Новой Каховки заявил о снижении уровня воды на 80 см после затопления Политика, 22:18
Месси перейдет в клуб Бекхэма Спорт, 22:11
ГИБДД запретит уклонистам садиться за руль. Как это будет работать Авто, 21:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже Политика, 21:43
Роналду оценил переход Бензема в саудовский клуб Спорт, 21:35
Гладков приехал в Новую Таволжанку и назвал «наше главное преимущество» Политика, 21:27
На Пхукете россиянина попытались застрелить в машине Общество, 21:16
Путин примет африканскую миссию по Украине в Петербурге Политика, 21:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:11
Аналитики «Синары» выбрали самые перспективные акции финансового сектора Инвестиции, 21:10
Разрушение Каховской ГЭС ,  
0 

Зеленский заявил о шоке из-за реакции ООН и Красного Креста на ГЭС

Зеленский: шокирован реакцией ООН и Красного Креста на разрушение плотины Каховской ГЭС
Фото: Alex Babenko / Getty Images
Фото: Alex Babenko / Getty Images

На Украине не получили от ООН и Красного Креста ответа на запросы о помощи с ситуацией по Каховской ГЭС, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете Bild.

«Мы не получили ответа. Я шокирован», — сказал он. Зеленский добавил, что сотрудники ООН и Красного Креста должны были оказаться первыми на месте ЧП в Херсонской области, но их там нет.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой». Он заверил, что ООН и партнеры планируют срочно оказать помощь жителям пострадавших районов в виде питьевой воды, лекарств и «другой критически важной помощи».

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня. Местные власти объявили эвакуацию. Власти Украины начали эвакуировать жителей Херсона.

Глава назначенной Киевом Херсонской областной администрации Александр Прокудин говорил, что в критической зоне на правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, оказались около 16 тыс. человек. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в зоне бедствия в области из-за разрушения плотины Каховской ГЭС оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек.

Россия обвинила Украину в разрушении плотины ГЭС. Президент Владимир Путин назвал это «варварской акцией», «приведшей к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе». Зеленский обвинил Россию «в подрыве конструкций ГЭС изнутри».

Читайте на РБК Pro
От ИИ до беспилотных автомобилей: почему стоит следить за Nvidia
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple
Инвесторы избавляются от бумаг «Магнита». Стоит ли это делать
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина Каховская ГЭС ООН Красный Крест
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Путин назвал «варварской акцией» разрушение плотины Каховской ГЭС
Политика
Киев обратился в Международный уголовный суд из-за Каховской ГЭС
Политика
Затопление из-за разрушения Каховской ГЭС сняли со спутника
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter