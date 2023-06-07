Зеленский заявил о шоке из-за реакции ООН и Красного Креста на ГЭС

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На Украине не получили от ООН и Красного Креста ответа на запросы о помощи с ситуацией по Каховской ГЭС, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете Bild.

«Мы не получили ответа. Я шокирован», — сказал он. Зеленский добавил, что сотрудники ООН и Красного Креста должны были оказаться первыми на месте ЧП в Херсонской области, но их там нет.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой». Он заверил, что ООН и партнеры планируют срочно оказать помощь жителям пострадавших районов в виде питьевой воды, лекарств и «другой критически важной помощи».

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня. Местные власти объявили эвакуацию. Власти Украины начали эвакуировать жителей Херсона.

Глава назначенной Киевом Херсонской областной администрации Александр Прокудин говорил, что в критической зоне на правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, оказались около 16 тыс. человек. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в зоне бедствия в области из-за разрушения плотины Каховской ГЭС оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек.

Россия обвинила Украину в разрушении плотины ГЭС. Президент Владимир Путин назвал это «варварской акцией», «приведшей к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе». Зеленский обвинил Россию «в подрыве конструкций ГЭС изнутри».