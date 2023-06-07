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Медведев призвал «не недооценивать противника»

Зампред Совбеза Медведев призвал российских военных остановить ВСУ и перейти в наступление
Фото: Евгений Завгородний / Reuters
Фото: Евгений Завгородний / Reuters

Россия не должна недооценивать Украину и ее контрнаступление, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Сейчас Украине «надо наступать», чтобы «оправдывать» полученные средства и вооружение, полагает Медведев. Однако «враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли», уверен он.

«Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ», — заявил Медведев.

Сначала Россия должна остановить украинское наступление, а затем — начать собственное, считает зампред Совбеза.

Украинские власти в последние месяцы не раз заявляли о подготовке к контрнаступлению. 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». Эпицентром боевых действий она назвала бахмутское направление, где украинская армия движется «довольно широким фронтом». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о продвижении на этом направлении.

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, описывая обстановку на флангах близ Артемовска (украинское название — Бахмут) в тот же день, назвал ее «очень тяжелой, но контролируемой». Со стороны украинских сил, по его словам, не было «активных действий в плане продвижения живой силы».

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В российском Минобороны, в свою очередь, несколько раз сообщали об отражении украинского наступления на южнодонецком направлении. При отражении этих атак погиб 71 российский военный, говорил глава ведомства Сергей Шойгу. Потери Киева он оценил в 3,7 тыс. человек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал 6 июня, что Украина ведет контрнаступление второй день, но серьезных успехов не добивается.

Признаки начала украинского контрнаступления видят Соединенные Штаты и другие страны Запада, передавал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы. Собеседники сказали телеканалу, что украинские войска при помощи артиллерийских ударов и атак российских позиций пытаются найти уязвимые места, через которые могли бы прорваться.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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