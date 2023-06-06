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Володин заявил о провале плана контрнаступления Украины «Барбаросса-2»

Спикер Госдумы Володин: план украинского контрнаступления «Барбаросса-2» рухнул
Фото: Евгений Завгородний / Reuters
Фото: Евгений Завгородний / Reuters

Украина ведет контрнаступление второй день, но успехов нет, цели и задачи не достигаются, а потери огромные, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, за последние сутки российские военные уничтожили около 2 тыс. украинских бойцов, сожгли 32 танка, включая восемь немецких Leopard и три французских AMX-10, а также 109 боевых машин пехоты.

Вашингтон и Брюссель поставляли Киеву оружие, «поощряли теракты и диверсии» в России, втянули в конфликт европейские государства, обещая успех наступления киевского режима, заявил Володин. «Но план «Барбаросса-2» рухнул», — подчеркнул он.

Операция «Барбаросса» — план по нападению нацистской Германии на СССР, который Адольф Гитлер утвердил в декабре 1940 года. Такое название плану было дано в честь короля Германии и римского императора Фридриха Барбароссы. Суть плана состояла в том, чтобы за несколько месяцев уничтожить находившиеся в западной части СССР основные силы советских войск.

В ночь на 5 июня Минобороны России объявило о крупномасштабном наступлении Украины на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В ведомстве сообщили, что Киев не достиг целей и наступление было сорвано.

В тот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». В частности, она назвала эпицентром боевых действий бахмутское направление, где украинская армия движется «довольно широким фронтом». О продвижении на этом направлении говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин, описывая обстановку на флангах близ Артемовска (Бахмута), назвал ее «очень тяжелой, но контролируемой».

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что контрнаступление ВСУ может помочь Киеву отбить «стратегически важную территорию», которую сейчас контролирует российская сторона, а также впоследствии занять «наиболее выгодную позицию за столом переговоров».

Володин заявил о провале плана контрнаступления Украины «Барбаросса-2»
Володин заявил о провале плана контрнаступления Украины «Барбаросса-2»

Теги
Персоны
Вячеслав Володин контрнаступление наступление Украина ВСУ
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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