Медведев опубликовал изображение с Украиной между Ираком и Сирией

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал две картинки: на одной Украина находится в компании стран НАТО, ЕС и США, которые говорят ей, что страна скоро будет одной из них, на второй — Украина стоит в окружении Ирака, Афганистана, Сирии и Ливии.

Опубликованное Медведевым изображение относится к серии мемов про Вожака (Wojak — нарисованный на MS Paint лысый мужчина с грустным лицом).

Как правило, экс-глава государства пишет краткие тексты в своем телеграм-канале или Twitter, в них он комментирует текущие политические события и высказывает свое мнение о ходе специальной военной операции.

На комментарий Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс обратил внимание глава Twitter Илон Маск. Он назвал бывшего президента России «хорошим троллем».