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Военная операция на Украине ,  
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Медведев опубликовал изображение с Украиной между Ираком и Сирией

Зампред Совбеза Медведев опубликовал мем, сравнивающий Украину с Ираком и Сирией

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал две картинки: на одной Украина находится в компании стран НАТО, ЕС и США, которые говорят ей, что страна скоро будет одной из них, на второй — Украина стоит в окружении Ирака, Афганистана, Сирии и Ливии.

Опубликованное Медведевым изображение относится к серии мемов про Вожака (Wojak — нарисованный на MS Paint лысый мужчина с грустным лицом).

Как правило, экс-глава государства пишет краткие тексты в своем телеграм-канале или Twitter, в них он комментирует текущие политические события и высказывает свое мнение о ходе специальной военной операции.

На комментарий Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс обратил внимание глава Twitter Илон Маск. Он назвал бывшего президента России «хорошим троллем».

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Украина мем Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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