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Пентагон исключил создание аналога НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона Ллойд Остин: конфликт в Тайваньском проливе стал бы разрушительным

Соединенные Штаты не пытаются создать новую западную структуру безопасности, аналогичную НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, трансляция шла на странице ведомства в Twitter.

Министра обороны спросили, каких шагов в военной области ждут США от своих европейских союзников.

«Скажу вам прежде всего, что мы не пытаемся создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океанов», — ответил Остин.

Министр также отметил, что конфликт в Тайваньском проливе был бы разрушительным, и отказался считать столкновение неизбежным. США, по словам Остина, стремятся сохранить мир в регионе. Число стран, стоящих на той же позиции, по его мнению, продолжает расти.

«США по-прежнему глубоко привержены сохранению статус-кво в соответствии с нашей давней политикой одного Китая <...> Мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменения статус-кво какой-либо стороной», — продолжил глава Пентагона.

Вашингтон не стремится к новой холодной войне и конкуренция США и Китаем «никогда не должна перерасти в конфликт», заверил Ллойд Остин.

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«И регион никогда не должен быть расколот на враждебные блоки. Вместо этого мы работаем над усилением защиты от конфликтов, удваиваем усилия в контексте дипломатии, а также укрепляем мир и стабильность в регионе», — заключил он.

Китай считает Тайвань своей провинцией, власти острова настаивают на независимости республики. Пекин неоднократно предупреждал, что готов использовать вооруженные силы, чтобы не допустить отделения Тайваня. Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне очередных учений китайских судов в Тайваньском проливе призывал военных активизировать подготовку к реальным боям.

Руководство Соединенных Штатов не раз заявляло, что Вашингтон придерживается политики «одного Китая» и не признает независимость Тайваня. При этом американское руководство поддерживает контакты с властями страны и снабжает Тайвань оружием. Китай считает это вмешательством во внутренние дела.

Президент США Джо Байден обещал, что Вашингтон и «большинство союзников» ответят Китаю, если тот предпримет односторонние действия по отношению к Тайваню. США и союзники в Тихоокеанском регионе сейчас сплочены больше, чем когда-либо, говорил он в конце мая.

Теги
Пентагон США НАТО Тайвань Ллойд Остин
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