Байден после слов об оттепели в отношениях США и Китая пригрозил Пекину из-за Тайваня

Байден после слов об оттепели с Китаем пригрозил ему из-за Тайваня

Отношения между странами усугубились из-за ситуации с «дурацким» шаром-зондом, однако в ближайшее время в них может наступить оттепель, считает Байден. При этом он пригрозил Китаю ответом на односторонние шаги против Тайваня

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден считает, что в ближайшее время в отношениях Вашингтона с Пекином наступит оттепель. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, трансляция шла на сайте Белого дома.

«Думаю, вы увидите, что начнется оттепель в ближайшее время», — ответил он на вопрос об отношениях Китая с Соединенными Штатами.

Отношения между странами, по словам Байдена, усугубились из-за истории с «дурацким» шаром-зондом, сбитым над территорией США.

Президент отказался считать «неизбежной» мысль о конфликте между Китаем и Западом. При этом он подчеркнул, что Вашингтон и союзники готовы ответить Китаю, если тот решит действовать в одностороннем порядке против Тайваня.

«Мы продолжим поддерживать способность Тайваня защищать себя. И есть четкое понимание среди большинства наших союзников, что, если Китай будет действовать в одностороннем порядке, будет ответ», — сказал Байден.

США и союзники в Тихоокеанском регионе, по словам Байдена, сейчас сплочены больше, чем когда-либо.

Отношения между Китаем и США обострились в августе 2022 года после визита на Тайвань Нэнси Пелоси, тогда занимавшей пост спикера палаты представителей США. Пекин счел ее приезд вмешательством во внутренние дела страны и начал учения близ Тайваня. Китай считает остров своей территорией. Вашингтон заявил, что прилет Пелоси не означает изменения политики США в отношении Китая.

В начале марта отношения между Пекином и Вашингтоном вновь обострились, после того как американские военные сбили китайский шар-зонд у побережья Южной Каролины. В США решили, что тот собирал данные о стратегических объектах, а в Китае утверждали, что шар вел метеорологические наблюдения.