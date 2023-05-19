Экс-министр обороны Тайваня предупредил о «немыслимой цене» за оружие США

Тайвань может заплатить «немыслимую цену» за безвозмездное получение военной помощи от США. Об этом заявил бывший министр обороны государства Фэн Шикуань, передает South China Morning Post.

«Если вы вдруг получаете такую бесплатную помощь, вам нужно заплатить определенную немыслимую цену», — сказал он.

При этом политик не стал уточнять, что именно имеет ввиду под такой ценой, отмечает газета. В ответ на вопрос, имеет ли он в виду войну, Фэн Шикуань заявил: «Я уверен, что мы не будем настолько глупы».

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